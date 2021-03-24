Временные отключения электричества проведут в Минске с 24 марта по 1 апреля из-за плановых работ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергию будут отключать на 33 улицах столицы в период с 24 марта по 1 апреля в соответствии с графиком плановых отключений, который опубликован на сайте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Отключения будут производиться в дневное время и только по будням. Временно без света останутся потребители по следующим адресам:

24 марта: ул. Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9.00 до 17.00); ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9.00 до 17.00); Игуменский тракт, 45, 47 (с 10.00 до 17.00); ул. К. Маркса, 45 (с 10.00 до 16.00); ул. Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9.00 до 16.00); ул. Прушинских, 52, 54, 58 (с 10.00 до 17.00); пер. Самарский, 5-12 (с 9.00 до 16.00); ул. Я.Купалы, 17 (с 10.00 до 16.00); пр. Независимости, 30 (с 10.00 до 16.00);

25 марта: ул. Сенницкая, 98-114 (с 9.00 до 16.00); проезд Сенницкий, 3-13 (с 9.00 до 16.00); ул. Планерная, 3 (с 10.00 до 17.00); проезд Рогачевский, 3-15 (с 9.00 до 16.00); ул. Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9.00 до 17.00); ул. Нефтяная, 4-14 (с 9.00 до 16.00); пер. Нефтяной, 5-18 (с 9.00 до 16.00); ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11.00 до 14.00); пер. Аэродромный, 3-19 (с 9.00 до 16.00); ул. Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9.00 до 16.00);

26 марта: ул. Свердлова, 32а, 34, 36 (с 11.00 до 13.00); ул. Бобруйская, 25, 27 (с 11.00 до 13.00);

29 марта: ул. Сенницкая, 74-86ч (с 9.00 до 16.00); ул. Радищева, 34, 35 (с 9.00 до 16.00); ул. Пензенская, 36-60 (с 9.00 до 16.00); ул. Аэродромная, 27-43н (с 9.00 до 16.00);

30 марта: ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9.30 до 17.30); пер. 5-й Брестский, 10, 12 (с 9.00 до 16.00); ул. Брестская, 50, 75 (с 9.00 до 16.00); ул. Волоха, 2, 6, 8 (с 9.30 до 17.00); ул. Байкальская, 6, 8/19-36 (с 9.00 до 17.00);

1 апреля: ул. Щетовка, 4-18 (с 10.00 до 14.00); ул. Юношеская, 44, 46 (с 10.00 до 14.00); ул. Айвазовского, 63/47-81/48, 78 (с 10.00 до 14.00).-0-