ВРП Гомельской области в I полугодии вырос на 3%

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста валового регионального продукта Гомельской области в первом полугодии составил 103% к такому же прошлогоднему периоду. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на заседании облисполкома по итогам социально-экономического развития региона в январе - июне 2021 года, которое проходит с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Конюшко отметил: несмотря на объективно непростые условия экономической деятельности, хозяйственный комплекс Гомельской области в первом полугодии 2021-го сработал достаточно уверенно. "Из четырех установленных правительством целевых показателей социально-экономического развития выполнено три. Это темпы роста валового регионального продукта (103% при задании 101,2%), среднемесячной заработной платы (115,5% при задании 108%), совокупных поступлений доходов консолидированного бюджета (114,1% при задании 107,6%)", - рассказал он. Темп роста инвестиций в основной капитал в январе-июне сложился на уровне 98% при задании 101% - привлечено более Br2 млрд.

По словам Андрея Конюшко, объем валового регионального продукта в текущих ценах достиг Br9,6 млрд. Прирост валовой добавленной стоимости обеспечен в промышленности (110,5%), информации и связи (106,7%) и торговле (102%). Ниже уровня прошлого года ВДС в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве.

Говоря о работе промышленного комплекса, заместитель председателя облисполкома обратил внимание: высокий темп роста отмечен в обрабатывающей промышленности - 112,5% и энергетике - 110,2%.

Из 270 предприятий, по которым ведется мониторинг ИФО, 164 (61% от общего количества с удельным весом в ИФО 81,9%) сработали выше уровня прошлого года. Из них 122 предприятия - выше прогноза по области.

Что касается валообразующих предприятий, то 44 из 60 завершили первое полугодие с существенным приростом объемов производства, причем 32 из них перевыполнили областной прогноз на полугодие.

Заместитель председателя облисполкома озвучил задачи для руководителей группы предприятий, которые по ИФО не вышли на прогнозный показатель, - принять все меры, чтобы увеличить загрузку производства и выйти на положительную динамику. Для остальных - работать, не только не снижая достигнутый в январе-июне уровень производства, но и добавить еще в объемах. "Предпосылки для этого есть, причем практически на каждом предприятии", - убежден Андрей Конюшко.

Дополнительными резервами он назвал и восстановление после ремонта ритмичного производства целлюлозы на Светлогорском ЦКК, наращивание объемов производства картона на новом оборудовании Добрушской бумажной фабрики, а также хлорида калия на Петриковском ГОКе.

Андрей Конюшко подчеркнул: во втором полугодии предстоит продолжить серьезную работу по наращиванию объемов и выполнению поставленных задач. "По предварительной оценке облисполкома, за 9 месяцев ВРП должен составить 102,4%, по итогам года - 102%", - заключил он.-0-