Все 13 округов принимают участие в дебатах: на могилевском телевидении идет запись программ

30 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания внесла коррективы в привычный график работы телерадиокомпании "Могилев". Помимо подготовки программ и новостей здесь идет запись кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня записаны все обращения кандидатов, эта работа началась еще 19 октября. Всего в студии областного телевидения побывало более 50 человек. Последовательность записи определяла жеребьевка. "На каждого человека отводилось полчаса. Запись кандидатов проходила в перерывах между программами и эфирами", - рассказал главный редактор телерадиокомпании "Могилев" Андрей Скоробогатов.

Подготовка к выступлению - один из важных моментов записи кандидата. "Аккуратно и доброжелательно разговаривали с каждым, объясняли, как правильно работать, коллектив телерадиокомпании старался создать комфортные условия для всех. Кто-то из выступающих говорил от себя, кто-то при помощи телесуфлера. Они могли использовать наглядную агитацию: символику, телефонные номера. Во всем этом работники студии старались помогать", - отметил Андрей Скоробогатов.

О том, что работа студии организована на высоком уровне, говорят и кандидаты. "Все очень доброжелательно настроены. Не было никакого волнения, вся запись обращения прошла на одном дыхании", - поделился один из них.

Из нововведений этого года - бегущая строка, которая необходима для комфорта людей с нарушением слуха. Она сопровождает все выступления.

Сейчас на студии идет запись второго этапа - теледебатов, уже записаны 5 программ. "В этом году участниками станут кандидаты всех округов, подготовим 13 программ", - пояснил Андрей Скоробогатов.

Сегодня было максимальное количество участников дебатов - в каждой из двух программ по 6 оппонентов. На время выступлений было отведено по 5 минут.

Дебаты кандидатов в депутаты Могилевской области будут транслироваться на канале "Беларусь 3" как региональные включения. Они начнутся 1 ноября и будут проходить в вечернее время.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики - 7 ноября.-0-