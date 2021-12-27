Все отрасли животноводства Брестской области обеспечили положительную динамику

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область в этом году по всем отраслям животноводства обеспечила положительную динамику развития, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

За январь-ноябрь в регионе выросли объемы производства молока, говядины, свинины, продукции птицеводства (мяса бройлеров, яиц). Кроме того, удалось не только сохранить поголовье крупного рогатого скота (КРС), но и увеличить дойное стадо на 2 тыс. коров.

"По итогам 11 месяцев валовое производство продукции животноводства составило к уровню прошлого года 102,3%. Учитывая, что мы набрали очень хорошую динамику за декабрь (темп роста более 104%), по итогам года ожидаем примерно 102,5%. Планируем, что по удою на корову в этом году вплотную приблизимся к 6,6 тыс. кг молока - это самый высокий показатель по республике", - отметил Сергей Буткевич.

Самую большую прибавку в производстве молока обеспечили Березовский, Дрогичинский, Ивановский и Пинский районы, где темп роста составил 105% и выше. Помимо этого, улучшились также качественные показатели в этом самом прибыльном для сельскохозяйственной отрасли направлении. Так, молока сортом "экстра" в области произведено на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темп роста объемов производства мяса за январь-ноябрь составил 102,5%. В том числе говядины - 101,3%, свинины - 102,6%, мяса птицы - 104%. Среди лидеров Кобринский (126%), Жабинковский (133%) и Березовский (111%) районы.

Положительная динамика наблюдается и по среднесуточным привесам: по КРС - 680 г, на свиноводческих комплексах - 726 г, что на 100 г больше, чем в среднем по республике. Самые высокие среднесуточные привесы КРС в Брестском районе - 800 г. В Барановичском, Березовском, Ивановском, Каменецком и Пинском среднесуточные привесы превысили 700 г.

"Такой результат достигнут благодаря многим факторам. Это и кормовая база, и строительство и реконструкция молочно-товарных ферм (а в этом году введено порядка 18 таких объектов). Но главное - это работа кадров, которые эффективно решают весь комплекс вопросов отрасли, - отметил первый зампред облсельхозпрода. - Декабрь является для нас своего рода стартовой площадкой, трамплином на будущий год. Сейчас ситуация во всех отраслях животноводства вселяет оптимизм. Надеюсь, что и в следующем году мы сохраним хорошие темпы".

В середине января на базе одного из районов Брестской области пройдет выездной семинар-совещание по животноводству с участием руководства облисполкома, райисполкомов, где будут подведены итоги работы отрасли в 2021 году и намечены основные направления на предстоящий год.-0-