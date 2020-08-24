24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Все районы Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Андруш, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Сергея Андруша, в регионе уже убрано свыше 18 тыс. га, или 7%, площадей кукурузы. Урожайность в среднем составляет 163 ц/га.

Первый заместитель председателя комитета отметил, что в области практически завершена уборка зерновых колосовых культур. "По данным на 23 августа, убрано 330 тыс. га, или 99,6%", - уточнил он. Работы еще идут в нескольких районах. На совещании их руководители пояснили, что сдерживающий фактор сейчас - погодные условия: в последние дни идут дожди. "Как только погода позволит, уборку оперативно завершим, все необходимое для этого есть", - заверили председатели райисполкомов.

Убирать крупяные культуры (просо, гречиху) в области начали девять районов. "Данные культуры планируется убрать на 8,6 тыс. га. Убрано 659 га, средняя урожайность - 14,3 ц/га", - рассказал Сергей Андруш.

По словам первого заместителя председателя комитета, на данный момент перед аграриями стоят три важных задачи: освобождение полей от соломы, пахота и озимый сев. Так, валки соломы убрали более чем с половины площадей. Под озимый сев подготовили почти 100 тыс. га почвы, это более четверти от задания. В том числе под рапс и сурепицу - 87% от запланированного, уточнил первый заместитель председателя комитета. Он проинформировал, что в настоящее время идет и сев крестоцветных. Рапс уже посеяли на 19,4 тыс. га - это четверть от задания, сурепицу - на 20% планируемых площадей.

Все названные работы необходимо завершить в оптимальные сроки, как и обработку земель глифосатами, подчеркнул председатель облисполкома Геннадий Соловей. Он также обратил внимание руководителей районов на безусловное выполнение поставок нового урожая в счет госзаказа.-0-