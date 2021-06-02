2 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов, темпы которой будут наращиваться в течение текущей недели. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов, передает корреспондент БЕЛТА.

В хозяйствах массово обкатывается техника, ведется подкос пастбищ, при этом зеленая масса идет на заготовку сена. Также приступили к заготовке высокопитательных кормов в стрейч-пленку, набирают темп работы по заготовке сенажа и силоса. "Техника, в принципе, готова и обеспечена топливом, травостой нормальный, поэтому есть уверенность, что с заданием справимся", - констатировал Борис Ефремов.

Всего в текущем сезоне в Витебской области предстоит заготовить около 2 млн т сенажа и 2 млн т силоса. Первый укос трав запланировано провести на площади 210 тыс. га, заготовив при этом около 360 тыс. т кормовых единиц.

Кроме того, аграрии северного региона продолжают сев однолетних трав (пайза, просо), который планируется завершить во второй декаде июня. Так как они хорошие предшественники озимых культур, то в последующем эти земли планируется задействовать под озимый сев, пояснил Борис Ефремов. До конца текущей недели несколько районов должны досеять кукурузу, ликвидируя отставание, допущенное из-за погодных условий.-0-