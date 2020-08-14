Все разногласия нужно обсуждать в конструктивном диалоге - Гомельская организация БСЖ

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Все разногласия нужно обсуждать только в конструктивном диалоге. Об этом говорится в обращении Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз женщин", сообщает БЕЛТА.

В областной организации отметили, что с тревогой и волнением наблюдают за ситуацией, развивающейся в последние дни. "Та агрессия, волны которой проходят по улицам наших городов, жгучей болью отдается в сердце каждой женщины. Ведь женщина - это символ добра и душевности", - говорится в обращении.

"Наша страна не единожды становилась площадкой для мирных переговоров, потому что мир, спокойствие, взаимоуважение и взаимопонимание, толерантность - это те ценности, которые всегда были важны для белорусов. И сегодня все наши разногласия нужно обсуждать только в конструктивном диалоге. Хаос - это всегда путь назад, пусть в бездну", - подчеркнули в областной организации БСЖ.

В организации считают, что сейчас каждому нужно сделать все, чтобы не допустить разрастания разлада. "Мы все хотим спокойно жить, работать, воспитывать наших детей в атмосфере добра, а не ожесточения. Давайте вместе пойдем по пути созидания, а не разрушения. Давайте будем благоразумными и мудрыми, сохраним мир и единство", - говорится в обращении.-0-