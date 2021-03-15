Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" прошла в образовательном центре безопасности МЧС

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в образовательном центре безопасности МЧС во время Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции, состоялась торжественная церемония вручения паспортов тридцати лучшим учащимся Советского района столицы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Это представители одаренной молодежи, отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов и предметных олимпиад.

Главный документ, удостоверяющий личность гражданина Беларуси, юношам и девушкам вручали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец и глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман.

Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!" в стране проходит с 2004 года. Ее инициатором является Белорусский республиканский союз молодежи. Мероприятие на базе образовательного центра безопасности МЧС прошло впервые.-0-

Фото ucp.by