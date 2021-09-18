Вспахали поле и посеяли траву: сельчане привели в порядок запущенный стадион и собираются создать футбольный клуб

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 18 сентября 2021
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:18 Завершено укрепление конструкции собора Нотр-Дам В мире
17:04 На юге Филиппин восемь человек пострадали при взрыве гранаты В мире
17:02 Милиция установила личности анархистов, причастных к хулиганству у здания ГУБОПиК Происшествия
16:58 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ Спорт
16:46 Коллектив ученых университета МЧС запатентовал свое изобретение Общество
16:40 Очередных закладчиков психотропов задержали под Могилевом Происшествия
16:37 Шерстнев: успех аграриев-передовиков Витебской области не случаен, к нему идут годами Регионы
16:18 Великолепная анфилада, экзотика зимнего сада и президентская сокровищница. Что увидели первые красавицы страны во Дворце Независимости Общество
16:06 Вспахали поле и посеяли траву: сельчане привели в порядок запущенный стадион и собираются создать футбольный клуб Регионы
15:43 "Витэн" победил "Динамо-БНТУ" на старте 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
15:18 Мужчина погиб во время акции протеста медработников в Варшаве В мире
15:03 Сотни человек вышли на митинг в Киеве против ограничений в связи с пандемией В мире
14:56 Белорусская фигуристка Варвара Кисель заняла 7-е место на юниорском этапе Гран-при в Красноярске Спорт
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1986 пациентов с COVID-19, выписаны 1608 Общество
14:36 Компания А1 повышает тарифы на услуги мобильной связи с 1 октября Общество
14:19 Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук взяли серебро ЧМ на дистанции 500 м Спорт
14:06 Более 7,5 тыс. россиян проголосовали в Беларуси на выборах в Госдуму В мире
13:57 Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области Регионы
13:39 Белоруска Алена Ноздрева стала двукратной медалисткой ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Спорт
13:13 В Пуховичском районе за ночь обворовали два магазина Происшествия
13:07 Гродно сегодня отмечает день города Регионы
12:57 Что делать, если работа стала не в радость? Общество
12:50 Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м Спорт
12:43 Автомобиль опрокинулся в районе 50-го км МКАД в Минске Происшествия
12:39 Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании Спорт
12:11 Минск, Гомель и Гродно примут первые матчи 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
12:03 В Малорите найдены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранами Происшествия
11:57 За создание экстремистской Telegtam-группы минчанка стала фигуранткой уголовного дела Происшествия
11:52 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 сентября Общество
11:41 Впервые с 22 августа в РФ выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
Все новости
Все новости
Регионы
18 сентября 2021, 16:06

Вспахали поле и посеяли траву: сельчане привели в порядок запущенный стадион и собираются создать футбольный клуб

Десять лет назад парни из Линово, самого большого агрогородка Пружанского района, собрали футбольную команду, чтобы после работы пинать мяч. За это время они выросли в том числе в мастерстве настолько, что в ближайшие годы вполне смогут претендовать на участие во второй лиге. Корреспонденты "7 дней" узнали, как в Линово собираются строить профессиональный клуб и благодаря чему местный футбол так стремительно развивается.

На матч - как на праздник

Идея создания футбольной команды пришла Николаю Пекарскому, который работает на железной дороге:

- Мы всегда играли на школьном стадионе между собой. Однажды прикинул: у нас подобрался боевитый коллектив, способный выступать на каком-нибудь турнире. И мы решили заявиться на чемпионат района.

Специально для матчей привели в порядок запущенный стадион. Футболисты сами вспахали поле, пробороновали, посеяли траву (с ней помогло местное хозяйство), нанесли разметку. Каждый вечер футболисты стали проводить тренировки, за которые отвечал Николай Пекарский:

- На первую игру собралось столько народа! Никогда бы не подумал, что в Линово так любят футбол. Домашние матчи становились для агрогородка праздником.

Вскоре матчей чемпионата района футболистам стало мало, и в 2014 году они решили заявиться на новый турнир - "Триумф-лигу" в Кобрине. Команда скинулась на вступительный взнос, нашла себе транспорт и каждые выходные ездила на игры.

- Подобрались добротные игроки для любительского уровня, подтянулась молодежь. На первом этапе провели семь игр. Потом четыре лучшие и четыре худшие команды объединили в две группы. Мы попали в слабейшую. Но в итоге в плей-офф дошли до финала и выиграли кубок, - рассказывает Николай.

Попутно "Линово", объединившись с командой из Ружан, заявилась на турнир для поселковых коллективов "Колосок". Там тоже выступили достойно. На первенстве Брестчины вышли в финал, где уступили сильным "Ольшанам", играющим в чемпионате области на полупрофессиональном уровне.

Спонсорская помощь

Казалось, после таких успехов все у линовского футбола будет еще лучше, но вскоре начались проблемы. На "Триумф-лигу" больше не заявлялись, так как было тяжело потянуть ее финансово. Времени тоже не хватало: у всех игроков семьи, работа. В 2017-м, когда перестали проводить чемпионат района, команда осталась без игр. Устраивали разве что товарищеские матчи с "Ружанами". Николай Пекарский понял, что для спасения команды нужно работать с молодежью:

- В 2018 году, не имея ни педагогического, ни спортивного образования, решил открыть в Линово футбольную секцию. После работы собирал ребят и три раза в неделю проводил тренировки, делился опытом, показывал, как что делать. Потом они играли вместе с нашей футбольной командой. Родителям такое занятие для их детей понравилось, но спустя год секцию пришлось закрыть: на голом энтузиазме далеко не уедешь, не хватало даже мячей.

На помощь пришел учредитель и директор местного деревообрабатывающего предприятия ООО "Голденхольц" Артем Чернухо.

- Родом я из Борисовского района и с детства увлекаюсь футболом, болею за БАТЭ. Сюда перебрался 12 лет назад: построил дом, обзавелся семьей. Сторонник активного образа жизни: мои дети, к примеру, не сидят в гаджетах, а играют на свежем воздухе вместе со мной. И тут подумал: неплохо было бы заинтересовать спортом и местную молодежь. Решил начать с любимого футбола: знал, что в агрогородке есть команда. Пришел к Николаю и спросил, чем могу помочь. Обсудили, кто за что будет отвечать, и стали действовать.

Первым делом решили заявиться на новый сезон "Триумф-лиги". Артем Анатольевич помог с вступительным взносом и предоставил автобус, который в будние дни возит людей на работу, а на выходных простаивает. Также приобрел для футболистов форму.

- Сейчас они играют на "Триумф-лиге". Пускай и не очень хорошо, но у других команд и спонсоры покруче: Брестский мясокомбинат, "Полесье" и так далее. Однако мы не отчаиваемся и будем развиваться. В ближайших планах - обновить игрокам обувь.

В Кобрине искусственное покрытие, поэтому в бутсах там играть неудобно, нужны бампы. Затем собираемся приобрести рюкзаки, жилетки и спортивные костюмы, - рассказывает Артем Чернухо.

Самое главное сейчас - создать молодежную команду, чтобы присутствовала смена поколений.

- Нужна секция, чтобы команда продолжала существовать. У нас много детей. На школьном стадионе бегает ребятня - у 10-15 мальчишек чувствуется перспектива, но с ними нужно заниматься. В Белорусской федерации футбола есть тренерская категория D - массовый спорт. После недельных курсов можно получить лицензию, которая позволит работать с детьми и открыть секцию. Буду этим заниматься. Потом хотелось бы получить категорию С, которая даст возможность участвовать в детских турнирах, - делится планами Николай Пекарский.

Для развития футбола в агрогородке нужна и инфраструктура. Артем Чернухо готов вложиться в ее создание:

- Хочу сделать большую парковую зону с лыжероллерной трассой и небольшим уютным стадионом в эко-стиле, где будут деревянные трибуны, раздевалка, душ. Уже присмотрели подходящую площадку в лесном массиве рядом с озером, но из-за близости к железной дороге получить землю сложно. Будем решать вопрос. Денег нужно немного, поскольку к работе готовы подключиться местные жители. Также на зиму ставим перед собой задачу зарегистрировать футбольный клуб "Линово", что даст возможность официально набирать детей в секцию и создать молодежную команду. Хотим сделать фундамент, чтобы через пять лет или чуть позже заявиться во вторую лигу или на чемпионат области, если он возобновится.

Вадим БАННЫЙ,

фото Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благоустройство Пружаны футбол
Новости рубрики Регионы
Шерстнев: успех аграриев-передовиков Витебской области не случаен, к нему идут годами
Роман Головченко. Фото из архива Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области
Гродно сегодня отмечает день города
Фото из архива Выезда из Беларуси в Литву на границе ожидает менее 500 фур
Фото из архива Столичные трамваи №№ 3, 6, 7 изменили маршрут из-за ремонта водопроводной сети
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях
Что угрожает ОДКБ, как не играть по чужим правилам и кто спасет Афганистан. Главное о визите Лукашенко в Душанбе
Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1986 пациентов с COVID-19, выписаны 1608
Топ-новости
Лукашенко: традиция народовластия - в основе народного единства белорусов
Великолепная анфилада, экзотика зимнего сада и президентская сокровищница. Что увидели первые красавицы страны во Дворце Независимости
Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании
Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС
Что делать, если работа стала не в радость?
Гродно сегодня отмечает день города
Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м
Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси
ФОТОФАКТ: Форум патриотических сил "Символ единства"
Политолог: именно историческая память позволяет белорусам сохранять свою страну
Министр промышленности Беларуси встретился с президентом Сербии
КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление
Пиневич: на Западе не заинтересованы в усилении белорусской государственности
Немецкий политик: белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями
На границе с Литвой 18 сентября из-за обновления информационных систем транспорт оформлять не будут
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.