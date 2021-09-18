Вспахали поле и посеяли траву: сельчане привели в порядок запущенный стадион и собираются создать футбольный клуб

Десять лет назад парни из Линово, самого большого агрогородка Пружанского района, собрали футбольную команду, чтобы после работы пинать мяч. За это время они выросли в том числе в мастерстве настолько, что в ближайшие годы вполне смогут претендовать на участие во второй лиге. Корреспонденты "7 дней" узнали, как в Линово собираются строить профессиональный клуб и благодаря чему местный футбол так стремительно развивается.

На матч - как на праздник

Идея создания футбольной команды пришла Николаю Пекарскому, который работает на железной дороге:

- Мы всегда играли на школьном стадионе между собой. Однажды прикинул: у нас подобрался боевитый коллектив, способный выступать на каком-нибудь турнире. И мы решили заявиться на чемпионат района.

Специально для матчей привели в порядок запущенный стадион. Футболисты сами вспахали поле, пробороновали, посеяли траву (с ней помогло местное хозяйство), нанесли разметку. Каждый вечер футболисты стали проводить тренировки, за которые отвечал Николай Пекарский:

- На первую игру собралось столько народа! Никогда бы не подумал, что в Линово так любят футбол. Домашние матчи становились для агрогородка праздником.

Вскоре матчей чемпионата района футболистам стало мало, и в 2014 году они решили заявиться на новый турнир - "Триумф-лигу" в Кобрине. Команда скинулась на вступительный взнос, нашла себе транспорт и каждые выходные ездила на игры.

- Подобрались добротные игроки для любительского уровня, подтянулась молодежь. На первом этапе провели семь игр. Потом четыре лучшие и четыре худшие команды объединили в две группы. Мы попали в слабейшую. Но в итоге в плей-офф дошли до финала и выиграли кубок, - рассказывает Николай.

Попутно "Линово", объединившись с командой из Ружан, заявилась на турнир для поселковых коллективов "Колосок". Там тоже выступили достойно. На первенстве Брестчины вышли в финал, где уступили сильным "Ольшанам", играющим в чемпионате области на полупрофессиональном уровне.

Спонсорская помощь

Казалось, после таких успехов все у линовского футбола будет еще лучше, но вскоре начались проблемы. На "Триумф-лигу" больше не заявлялись, так как было тяжело потянуть ее финансово. Времени тоже не хватало: у всех игроков семьи, работа. В 2017-м, когда перестали проводить чемпионат района, команда осталась без игр. Устраивали разве что товарищеские матчи с "Ружанами". Николай Пекарский понял, что для спасения команды нужно работать с молодежью:

- В 2018 году, не имея ни педагогического, ни спортивного образования, решил открыть в Линово футбольную секцию. После работы собирал ребят и три раза в неделю проводил тренировки, делился опытом, показывал, как что делать. Потом они играли вместе с нашей футбольной командой. Родителям такое занятие для их детей понравилось, но спустя год секцию пришлось закрыть: на голом энтузиазме далеко не уедешь, не хватало даже мячей.

На помощь пришел учредитель и директор местного деревообрабатывающего предприятия ООО "Голденхольц" Артем Чернухо.

- Родом я из Борисовского района и с детства увлекаюсь футболом, болею за БАТЭ. Сюда перебрался 12 лет назад: построил дом, обзавелся семьей. Сторонник активного образа жизни: мои дети, к примеру, не сидят в гаджетах, а играют на свежем воздухе вместе со мной. И тут подумал: неплохо было бы заинтересовать спортом и местную молодежь. Решил начать с любимого футбола: знал, что в агрогородке есть команда. Пришел к Николаю и спросил, чем могу помочь. Обсудили, кто за что будет отвечать, и стали действовать.

Первым делом решили заявиться на новый сезон "Триумф-лиги". Артем Анатольевич помог с вступительным взносом и предоставил автобус, который в будние дни возит людей на работу, а на выходных простаивает. Также приобрел для футболистов форму.

- Сейчас они играют на "Триумф-лиге". Пускай и не очень хорошо, но у других команд и спонсоры покруче: Брестский мясокомбинат, "Полесье" и так далее. Однако мы не отчаиваемся и будем развиваться. В ближайших планах - обновить игрокам обувь.

В Кобрине искусственное покрытие, поэтому в бутсах там играть неудобно, нужны бампы. Затем собираемся приобрести рюкзаки, жилетки и спортивные костюмы, - рассказывает Артем Чернухо.

Самое главное сейчас - создать молодежную команду, чтобы присутствовала смена поколений.

- Нужна секция, чтобы команда продолжала существовать. У нас много детей. На школьном стадионе бегает ребятня - у 10-15 мальчишек чувствуется перспектива, но с ними нужно заниматься. В Белорусской федерации футбола есть тренерская категория D - массовый спорт. После недельных курсов можно получить лицензию, которая позволит работать с детьми и открыть секцию. Буду этим заниматься. Потом хотелось бы получить категорию С, которая даст возможность участвовать в детских турнирах, - делится планами Николай Пекарский.

Для развития футбола в агрогородке нужна и инфраструктура. Артем Чернухо готов вложиться в ее создание:

- Хочу сделать большую парковую зону с лыжероллерной трассой и небольшим уютным стадионом в эко-стиле, где будут деревянные трибуны, раздевалка, душ. Уже присмотрели подходящую площадку в лесном массиве рядом с озером, но из-за близости к железной дороге получить землю сложно. Будем решать вопрос. Денег нужно немного, поскольку к работе готовы подключиться местные жители. Также на зиму ставим перед собой задачу зарегистрировать футбольный клуб "Линово", что даст возможность официально набирать детей в секцию и создать молодежную команду. Хотим сделать фундамент, чтобы через пять лет или чуть позже заявиться во вторую лигу или на чемпионат области, если он возобновится.

Вадим БАННЫЙ,

фото Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-