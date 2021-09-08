8 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 10-я юбилейная встреча городов-побратимов Беларуси и России 7-8 октября состоится в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы, связанные с ее проведением, обсуждались на заседании правления Белорусской общественной организации "Породненные города". Тема предстоящей встречи - "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов".

Председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура отметил важность развития побратимского движения с Россией, которое имеет большую историю и хорошие результаты. Участники белорусско-российской встречи поделятся опытом экономического сотрудничества, развития связей в социальной, культурной и образовательной сферах. Партнерские пары представят наиболее интересные и результативные реализуемые совместно проекты.

Предыдущая встреча городов-побратимов Беларуси и России состоялась в марте 2017 года в Могилеве. В ней участвовали около 150 человек.-0-