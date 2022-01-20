Встроенный в многоэтажку детский сад планируют открыть в Пинске в этом году

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в этом году планируют открыть встроенный в многоэтажный дом детский сад, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.

Девятиэтажку построили на улице Технической, в районе завода "Кузлитмаш". "Детский садик находится на первом этаже дома арендного использования. Туда уже заселяются люди. Для детсада в прошлом году сделали каркас. В этом году будем заниматься его начинкой", - рассказал Геннадий Дубойский. Финансируется проект из областного бюджета. Работы намечено завершить к началу нового учебного года.

Восемь этажей в доме занимают 64 арендные одно- и двухкомнатные квартиры. Первый уровень отведен для детского сада. Для него предусмотрен отдельный вход и собственный огражденный дворик с игровыми и спортивными площадками. Садик смогут посещать 60 дошколят. Дошкольное учреждение будет востребованным: рядом с ним находятся общежития и частная застройка.

В Брестской области это уже не первый опыт встроенных в жилые дома детсадов. В Дрогичине такой работает уже два года, а в Бресте похожий открыли прошлой весной.-0-