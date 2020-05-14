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14 мая 2020, 12:28

Выделение мест в общежитии, соседские споры, капремонт дома - Евсеев провел прямую телефонную линию

Фото из архива
Фото из архива
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев провел прямую телефонную линию в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой дозвонилась жительница агрогородка Лесного, медсестра Республиканского госпиталя инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова в Боровлянах. Она рассказала, что в середине апреля в малосемейном общежитии для медиков в Лесковке было выделено шесть квартир для работников госпиталя. Их должны были распределить среди тех, кто стоял в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Женщина была шестой в очереди и рассчитывала на жилье: в числе нуждающихся она с 2018 года, живет в общежитии коридорного типа вместе с двумя маленькими детьми. "А в итоге квартиры раздали не по справедливости, а по симпатиям: выделили тем, кто встал в очередь за неделю до распределения, тем, кто в очереди вовсе не стоял. Меня даже не спросили, готова ли я переехать в новое жилье, пусть и меньшего метража, чем требуется - просто обошли и решили за меня", - негодует заявительница.

Игорь Евсеев признался, что лично вел и контролировал строительство общежитий для медиков. "До сегодня жалоб на распределение квартир не было. Я изучу вопрос, посмотрю, сколько было выделено квартир на госпиталь, кто получил, на каком основании. Запрошу все документы, свяжусь с главврачом, приму решение на основании действующего законодательства. Если есть нарушения, то мы отменим принятое решение - у меня хватает полномочий", - заверил он.

Традиционно жаловались на недоработки в сфере ЖКХ. Так, житель Солигорска рассказал, что в многоквартирном доме в 2018 году во время капремонта в подвале разместили насосное помещение. Он живет на первом этаже, техника расположена прямо под ним и очень громко работает. Мужчина обращался в разные инстанции, но проблема не решается: то ему обещают выделить другое жилье, то говорят, что уровень шума в квартире не превышает норму.

Помощник Президента обещал взять вопрос на контроль. "Дороги, транспорт и коммунальное хозяйство - это всегда популярные обращения. В доме сделали капремонт, наверное, хотели, как лучше. Надо посмотреть, все ли сделано в этом техпомещении, возможно, нужна звукоизоляция. Видимо, людей это достало. Если органы государственной власти пообещали выделить другое жилье, то почему не выделили. Надо выехать на место и разбираться", - отметил он.

Не обошлось и без жалоб на соседей. Жительница деревни Старина Минского района рассказала, что ее сосед оборудовал хозпостройку на своем участке как жилое помещение и сдает ее в выходные. На первом этаже он сделал баню и летнюю кухню, на втором - комнаты для постояльцев. Каждую неделю приезжают компании людей, которые распивают спиртные напитки и потом ходят по поселку, портят имущество местных жителей. Еще одно обращение прозвучало от минчанки. У нее есть дача в Логойском районе, соседи завели овчарку, которая постоянно лает и скулит, не дает жизни людям. Инспектор обещал изучить вопросы.

Уроженка Ивенца Воложинского района попросила обратить внимание на водоем, который образовала перегороженная река Волма. Раньше здесь был пляж и волейбольная площадка, а сейчас озерцо заросло и превратилось в болото. Говорит, готова даже собрать молодежь и благоустроить его своими силами. Игорь Евсеев ответил: если молодежь так переживает за природу и готова помочь, то надо этому содействовать.

Злободневный вопрос озвучил уроженец деревни Новосады Борисовского района. Несколько лет назад в ней возвели хоккейную площадку. "Коробка была лучшей в районе: сетка, борта, освещение. Дети катались с удовольствием, родители купили дорогостоящую форму. Дети только почувствовали вкус, а тут ее снесли под ноль по команде райисполкома", - возмущен он. Помощник Президента пояснил, что площадку в свое время возвели офицеры Департамента исполнения наказаний. Но она не была сертифицирована по всем правилам. "Возможно, райисполком поторопился: может, надо было что-то доделать и в итоге узаконить коробку. Надо выезжать на место и разбираться", - сказал он.

Затронули и вопрос самоизоляции. Жительница деревни Чижевичи Солигорского района, к слову, врач-терапевт паллиативной помощи, заболела коронавирусом. 10 апреля почувствовала недомогание, 15 апреля сдала анализ - положительный. Вышла на больничный, лечилась дома и была на самоизоляции. Следующие мазки у нее взяли 24 и 25 апреля - результаты отрицательные. 27 апреля она сдала анализ повторно. Женщина чувствовала себя здоровой и решила выйти в церковь. "Отлучилась из дома буквально на 20 минут. Но в это время сотрудники районного отдела внутренних дел зафиксировали мое отсутствие, был суд, мне выписали штраф в 30 базовых. Это очень жестоко. Я как врач оценила свое состояние, я уверена, что не причинила никому вреда. Два анализа до этого были отрицательными, в итоге и мазок 27 апреля был отрицательным. 29 апреля я выздоровела, 30 апреля вышла на работу. Это слишком большой штраф", - расстроена она. Игорь Евсеев не согласился с ней: "Вы врач, и как никто должны понимать, что надо самоизолироваться, а не идти в места скопления людей. Да, вам обидно, но решение суда я не могу обсуждать. Если вы не согласны, обжалуйте решение в областном суде".

Также поднимались вопросы ввода частного дома в эксплуатацию, выхода на досрочную пенсию, газификации, переноса линии электропередачи, установки шумозащитных экранов, строительства дороги и жилья для многодетных.

Всего на прямую линию поступило 22 обращения. "Конечно, принимать людей в живую комфортнее: разговариваешь глаза в глаза и лучше понимаешь человека. Еще лучше принимать на месте: можно сразу по некоторым вопросам выехать. Пока так, учитывая ситуацию в стране и мире. Звонков много, линия получилась горячая, очевидно, такой вариант работы с людьми тоже действенен", - заключил инспектор по Минской области.-0-

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