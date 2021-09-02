Выделение земельного участка, трудоустройство, кредитный вопрос - Соловей провел прием граждан

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы выделения земельного участка и кредита, трудоустройства, оборудования парковочных мест на придомовой территории обсуждались сегодня на приеме граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Семья гомельчанина хотела бы построить дом, но с получением участка есть вопросы. "Суть проблемы в том, что еще до замужества моя супруга получила участок в Витебске - на тот момент у нее уже не было отца. Участок взяла в 2013 году, в 2016-м отказалась. После нашей свадьбы и рождения ребенка стали на учет. Однако участок взять не можем, потому что жена уже воспользовалась своим правом", - описал ситуацию мужчина.

Геннадий Соловей отметил, что вопрос рассмотрят с участием земслужбы, Госконтроля, горисполкома. "Изучим ситуацию, юридические аспекты, чтобы принять решение", - сказал он.

Со своей проблемой обратилась к губернатору гомельчанка. У семьи вблизи областного центра есть подсобное хозяйство на территории садового товарищества. "У нас 20 курочек, 4 утки, 2 бычка. Участок 10 соток. Он в частной собственности", - рассказала пенсионерка. С конца марта в адрес семьи начали поступать угрозы. Приезжала для обследования ветеринарная служба, которая дала заключение: условия содержания животных хорошие, обратила внимание гомельчанка. "Раньше ни от соседей, ни от кого претензий не было, а потом подали на нас в суд. Он вынес постановление убрать хозяйство. Срок - две недели", - посетовала она.

"Изучим ваше дело, разберемся", - ответил председатель облисполкома.

С просьбой оказать содействие в трудоустройстве на госслужбе обратился житель Гомеля. Он ушел из госслужбы в 2009 году. "У меня закончился контракт. Предлагали место, но в Житковичах, а это далеко от Гомеля", - объяснил мужчина. Сейчас он работает бизнес-консультантом. "Обратитесь в комитет по труду, занятости и соцзащите, нужно посмотреть, какие есть вакансии", - рекомендовал губернатор.

Коллективную просьбу сделать больше парковочных мест для личных автомобилей на придомовой территории озвучила от жильцов домов по ул. Нежного Мозыря жительница райцентра. Она отметила, что с осени 2020 года был начат капремонт двора. "И пока есть возможность расширить дорогу, сделать карман и тем самым решить проблему жильцов трех домов", - считает заявительница.

По ее словам, изначально проектировщики не советовались с жильцами и не учли факты нехватки парковочных мест. Люди обращались в местные органы власти, однако вопрос не решился. Мозырянка заверила: взамен деревьев, которые могут пострадать при обустройстве парковки, жильцы готовы высадить другие.

Губернатор подчеркнул, что нужно изучить вопрос, действительно ли не хватает парковочных мест. Он поручил службам сделать расчеты и дать заключение. "Вопрос будем решать в рамках правового поля. Если не вкладываемся в норматив, то парковку оборудуют до мая 2022 года", - уточнил руководитель области.

Многодетная семья из агрогородка Еремино начала строить жилой дом. Для этого брала кредит по указу №240. Однако в августе этого года глава семьи - основной кредитополучатель - умер. "Дом не введен в эксплуатацию. Чтобы его достроить, не хватает средств", - описала на приеме ситуацию многодетная мать. Сейчас ей предлагают кредит только на общих основаниях, однако женщине такой вариант не подходит.

"Нужно подумать, как помочь человеку. В семье беда. Мы изучим ситуацию, продумаем вариант решения", - заключил Геннадий Соловей.-0-