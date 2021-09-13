Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00, выезда ожидает более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, "Урбаны" - свыше 50.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - 200, "Каменный Лог" - более 130, "Привалка" - более 120.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 грузовиков, "Берестовица" - более 80, "Козловичи" - свыше 300.

Как отметили в ГПК, за прошедшие сутки пропуск грузовиков сопредельными государствами из Беларуси осуществлялся с задержкой. Это привело к скоплению транспорта перед белорусскими пунктами пропуска.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 14,6% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 99% - на польский пункт "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-