Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 970 фур

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00, выезда ожидают более 970 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 30 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 300, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 190.
На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 30 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 300, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 190.
На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-