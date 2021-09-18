Выезда из Беларуси в Литву на границе ожидает менее 500 фур

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидает более 490 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 30 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 170, "Бенякони" - свыше 10, "Привалка" - более 100 фур.

На латвийском и польском направлениях в данный момент очередей нет.

Как ранее информировала Гродненская региональная таможня со ссылкой на сообщение литовской стороны, сегодня с 9.00 до 22.00 обновляются информационные системы в пунктах пропуска по всей границе с Литовской Республикой. То есть в этот период сопредельная сторона не занимается оформлением транспорта.-0-