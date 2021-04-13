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13 апреля 2021, 18:14

Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже

Наталья Кочанова во время посещения Минского автомеханического колледжа
Наталья Кочанова во время посещения Минского автомеханического колледжа

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики "Развитие системы профессионального образования и повышение престижа рабочих профессий в контексте проекта Кодекса Республики Беларусь об образовании" под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось сегодня на базе Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М.С.Высоцкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас парламентарии работают над внесением изменений в Кодекс об образовании. В первом чтении законопроект был принят на весенней сессии Палаты представителей.

"Сенаторы уже подключились к этой работе. Однако для того, чтобы посмотреть, какая в реальности складывается ситуация в профессионально-техническом образовании страны, еще раз сделать акцент на необходимости повышения престижа рабочих профессий, мы проводим в этом колледже выездное заседание Президиума Совета Республики. Этот вопрос важный и актуальный. Сегодня совсем другой уровень рабочих специальностей - это цифровизация, творчество, знание иностранных языков. И, конечно, мы должны четко понимать, какая будет существовать потребность в кадрах в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы должны просчитывать все это, чтобы наша экономика обеспечивалась теми кадрами, которые будут нужны в тех или иных отраслях", - отметила Наталья Кочанова.

Во время посещения Минского автомеханического колледжа
Во время посещения Минского автомеханического колледжа

Еще один актуальный вопрос - взаимодействие учреждений образования с предприятиями-заказчиками, которым нужны эти специалисты.

"Это тесное сотрудничество сегодня дает результаты. Как, например, взаимодействие автомеханического колледжа с нашим ведущим предприятием "МАЗ". Другие учреждения образования также сотрудничают с предприятиями. Там сегодня обучаются ребята, которые завтра придут работать на предприятия. Вопросы есть, и их надо решать оперативно. Кроме того, средства массовой информации также должны внести определенную лепту, показывать людей труда, их жизненный путь и достижения", - отметила спикер.

Как рассказал председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, в этом году в их регионе запущен профориентационный проект "#Экономика. Личность. Будущее". Его суть в том, что руководители учреждений образования, педагоги и ученики старших классов посещают ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, знакомятся с их работой, вкладом в экономику региона, узнают нюансы той или иной профессии.

"Этот проект был апробирован в Щучинском районе. Во время экскурсий нашим учителям мы показываем промышленные, сельскохозяйственные предприятия региона, социальную сферу. Руководители предприятий рассказывают, как сегодня осуществляется процесс производства, как завоевываются новые рынки. Преподаватели должны увидеть на практике, чему сегодня они обучают наших детей, чтобы на ранних стадиях они помогли подсказать молодым людям, как продумать дальнейшую жизнь, какие специалисты и направления сейчас актуальны и перспективны", - пояснил он.

Кроме того, участники заседания ознакомились с выставкой техники Минского автомобильного завода на площадке перед учебным корпусом филиала автомеханического колледжа, а также изучили возможности применения в процессе обучения имеющихся наработок и материально-технической базы, посетили мастер-классы по компетенциям WorldSkills Belarus.

"За 75 лет существования колледжа подготовлено около 24 тыс. высококвалифицированных специалистов. Мы уделяем большое внимание качеству подготовки специалистов, повышению квалификации преподавателей, - добавил директор Минского автомеханического колледжа Валерий Кириленко. - На мой взгляд, нужно плотно работать с предприятиями - заказчиками кадров, особенно с теми, что внедряют инновации в производство. Соответственно, инновации необходимо вносить и в образование. Предприятия должны не только быть потребителями кадров, но и участвовать в укреплении материально-технической базы. У нас есть прекрасный пример плодотворного сотрудничества с предприятием "МАЗ-Вейчай", которое задолго до строительства своего завода в Китайско-белорусском парке "Великий камень" уже думало о создании учебного центра на базе нашего колледжа, где будут готовить специалистов. За восемь месяцев этот центр был создан. Сегодня это позволяет направлять ребят по пяти специальностям на сборочные производства этого завода, а также на сервисные предприятия, где обслуживаются и ремонтируются автомобили МАЗ с установленными двигателями Weichai".-0-

Минский автомеханический колледж
Минский автомеханический колледж
Выставка техники
Выставка техники
Во время заседания
Во время заседания

Фото Максима Гучека

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