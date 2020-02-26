Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента на местах - Сергеенко

26 января, Круглое /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента и правительства на местах. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время выездного приема граждан в Круглом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента и правительства на местах. И такие приемы должны проводить все должные лица - и республиканского, и местного уровня. Помимо контроля это позволяет решать текущие вопросы населения и те, что приобрели хронический характер. Важно знать, что беспокоит людей в конкретных населенных пунктах, и понимать, чем можно им помочь", - сказал Игорь Сергеенко.

Вопросы ЖКХ и благоустройства звучали на приеме чаще всего. Жительница деревни Гай Круглянского района пожаловалась на состояние дороги, ведущей к поселку. Ее построили в 1986 году, с тех пор основательно не ремонтировали. В деревне проживают 48 человек, много пенсионеров, есть и многодетные семьи. По словам заявительницы, по дороге невозможно ездить. "А если скорая приедет? И детей же в школу возят. А там вместо асфальта яма на яме", - посетовала женщина. Есть два пути решения проблемы: сделать участок дороги гравийным (с этим не согласны жители поселка) либо его отремонтировать. Женщине пообещали, что с мая начнется ремонт - асфальтобетонное покрытие будут класть локальными "картами". Завершить работы планируется до конца октября. Игорь Сергеенко заверил, что этот вопрос он возьмет на контроль.

С коллективным обращением на прием пришли жильцы одного из 43 домов в Круглом, в которых отключили газовые водонагреватели, смонтированные без разрешения. Горячего водоснабжения в домах нет, люди вынуждены были установить электрические водонагреватели. Жильцы недовольны, что из-за увеличившегося потребления электроэнергии им приходится больше платить за жилищно-коммунальные услуги. Они обратились к Игорю Сергеенко с вопросом об установлении льготного тарифа.

Как отметил глава Администрации Президента, такая проблема есть не только в Круглом. Министерство энергетики рассматривает возможность применения к жилым помещениям без горячего водоснабжения, но с центральным отоплением, субсидированного тарифа на электроэнергию. Дать какие-то дополнительные льготы жителям Круглого не предоставляется возможным. Однако на областном уровне можно попробовать решить проблему: либо ремонтировать и делать дымоходы, чтобы продолжать пользоваться газовыми нагревателями, либо полностью переводить дом на электрические приборы. Но такие решения нужно принимать локально - отдельно для каждого дома. Игорь Сергеенко поручил ответственным службам найти решение.

На прием обратился и один из местных индивидуальных предпринимателей. У него успешное деревообрабатывающее предприятие. "Есть желание и возможность дальше развиваться, увеличивать мощности, однако нет ресурсов. Из-за нехватки древесины проседает прибыль. А значит, мы не можем дальше расти, поднимать зарплаты нашим сотрудникам и создавать новые рабочие места", - рассказал мужчина. Древесину частное предприятие должно закупать на бирже. Предпринимателя интересовало, есть ли возможность выделить какие-то дополнительные квоты по заготовке древесины (выборочных и сплошных санитарных рубок) юридическим лицам, занимающихся деревообработкой.

Игорь Сергеенко обратил внимание, что древесина в Беларуси реализуется на общих основаниях. Предоставить дополнительные квоты невозможно, потому что нельзя заранее определить объем санитарных рубок, которые в последние годы в принципе сокращаются. Министерство лесного хозяйства уже внесло для рассмотрения изменения в правила заготовок. Если их одобрят, это даст возможность индивидуальным предпринимателям использовать древесину из лимита облисполкомов.

Проблемы получения жилья, вопросы взаимоотношений между родственниками, сложные жизненные ситуации - всего на прием к главе Администрации Президента обратились почти два десятка жителей Могилевской области. Многие из вопросов взяты на контроль, какие-то споры могут разрешить сами люди - нужно только найти компромисс.

Игорь Сергеенко уточнил, что всего за 2019 год в Администрацию Президента поступило около 2,5 тыс. обращений от жителей Могилевской области.-0-

Фото Олега Фойницкого