Выпускники Гомельской области на ЦТ получили 44 стобалльных сертификата

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выпускники Гомельской области по итогам централизованного тестирования 2019 года получили 44 стобалльных сертификата, в целом по результатам ЦТ регион занял лидирующую позицию в республике, сообщил сегодня на областном педагогическом совете начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Порошин подчеркнул, что главным итогом прошлого учебного года являются результаты централизованного тестирования и предметных олимпиад. "Очень радует, что наша общая первая позиция (по ЦТ. - Прим. БЕЛТА) среди областей и столицы дополняется только первыми или вторыми местами по всем без исключения предметам, даже китайскому языку", - сказал он. Особые слова благодарности на конференции прозвучали в адрес педагогов и отделов образования Жлобинского, Светлогорского, Буда-Кошелевского райисполкомов, администраций Железнодорожного, Новобелицкого районов Гомеля. Было отмечено, что уверенно держат лидерство гимназии №14, 51 Гомеля, гимназии Мозыря и Чечерска, Мозырский и Гомельский областные лицеи. Вернулись в десятку лучших в регионе гимназисты Светлогорска, Добруша, гимназий №10 Гомеля и №1 Жлобина.

Директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Михаил Мирончик поблагодарил представителей отрасти региона за достигнутые результаты и обратил внимание, что новая методика проведения ЦТ в этом году дала возможность увидеть результаты работы каждого педагога через сопоставление отметок, которые получил школьник в аттестате, и баллом ЦТ. Он выразил убежденность, что эта тема станет предметом разговора и глубокого анализа в каждом педагогическом коллективе.

Успешным был учебный год 2018/2019 для региона и в олимпиадном движении. По результатам заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам школьники Гомельской области завоевали 101 диплом. Это лучший результат за последние пять лет, заявил начальник главного управления облисполкома. Среди традиционных лидеров - ребята из Гомеля, Жлобинского, Мозырского, Светлогорского районов. Есть победители из небольших районов: Житковичского, Петриковского. Впервые за последние 13 лет в числе дипломантов и школьник из Октябрьского района, добавил Сергей Порошин.

По словам руководителя отрасли, есть чем гордиться и воспитанникам, и педагогам учреждений дополнительного образования детей и молодежи области. Так, в прошлом учебном году представители региона завоевали 437 дипломов в конкурсах республиканского и международного уровней, это на 56 дипломов больше, чем годом ранее. Наибольшее количество побед в конкурсах художественного профиля. В тройке лидеров на протяжении последних лет Жлобинский, Мозырский, Светлогорский районы, пояснил Сергей Порошин.

Сегодня на совещании педагогов Гомельской области, участниками которого стали 1 тыс. человек, подытожили результаты и достижения прошедшего учебного года, обсудили проблемы и пути развития региональной образовательной системы, определили задачи, стоящие перед отраслью. Кроме того, на конференции лучшие представители педагогической общественности получили награды.-0-