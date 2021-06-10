Выпускники Могилевского областного кадетского училища простились с его знаменем

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания со знаменем Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко и вручения аттестатов кадетам прошла сегодня на площади Славы в Могилеве. Участниками церемонии стали почти 50 кадетов - это самый большой выпуск за всю историю училища, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прощание со знаменем - воинский ритуал, который знаменует собой начало нового пути. Наши выпускники провели четыре года под этим знаменем, но пришло время идти дальше. И я уверен, у наших ребят все получится, - отметил директор Могилевского областного кадетского училища Юрий Гришанов. - Для меня этот выпуск особенный. Эти ребята пришли к нам в тот год, когда я стал директором учреждения образования. Все кадеты чем-то похожи, но и чем-то отличаются. И наша главная задача - индивидуально подойти к каждому. Сегодня важный день в их жизни, одновременно радостный и грустный. Мы гордимся нашими мальчишками. Все они достойно показали себя на выпускных экзаменах, все планируют поступать в вузы - кто-то в военные, кто-то в гражданские. Но какой бы путь они ни выбрали, я уверен, они будут достойно идти по нему и служить на благо своей Родины и ее жителей".

Юрий Гришанов

Выпускник училища Артем Шунькин уже определился со своим будущим. "За время учебы в кадетском училище было много радостных и грустных моментов. Вместе учились, вместе жили. Я буду скучать по этому времени, - поделился кадет. - Я уже определился со своим будущим - буду поступать в военную академию. Еще в детстве я загорелся желанием быть военным, в училище убедился, что это мой путь. Буду начинать в нашей семье военную династию".

Вячеслав Соловьев закончил кадетское училище с отличием. "В училище я нашел себе друзей на всю жизнь. Конечно, все мы будем скучать и по месту, и по людям. Но мы будем стараться поддерживать общение и не забывать друг друга, - поделился выпускник. - Я решил стать сотрудником органов внутренних дел. Хочу достойно служить своей Родине".

На торжественной церемонии присутствовали и родители выпускников. Светлана и Юрий Мурзовы приехали поддержать сына Даниила. "Мы сами из Горок. Приехали поддержать сына - выпускной в жизни случается всего раз. И это все так волнительно, что с трудом удается сдерживать слезы. Мы очень гордимся своим сыном", - поделилась женщина.

Юрий Мурзов рассказал, что их сын самостоятельно принял решение поступать в кадетское училище. "Мы полностью поддержали его решение. Потому что решение нашего сына очень важно для нас. Даниил определился с планами на будущее, решил поступать в военную академию. И в этом мы его полностью поддерживаем. Он наша гордость и опора", - поделился мужчина.

Как отметили в Могилевском облисполкоме, всего в регионе около 9,9 тыс. выпускников 9-х классов, и более 5,6 тыс. выпускников 11-х. Аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью вручат 363 выпускникам, серебряной - 31. Свидетельства об общем базовом образовании с отличием получат 513 выпускников 9-х классов.-0-

Юрий Гришанов

Фото Олега Фойницкого