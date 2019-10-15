Выпускница витебского колледжа стала лауреатом международной архитектурной премии

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Работа выпускницы Витебского государственного технического колледжа Александры Араслановой удостоена Международной премии имени Лазаря Хидекеля, рассказала корреспонденту БЕЛТА преподаватель колледжа Наталья Харитонова.

Вручение премии состоялось на прошлой неделе в Минске. Работа Александры Араслановой - концепция создания архитектурно-археологического комплекса на площади 1000-летия в Витебске - стала лучшей среди дипломных проектов сузов. Ее она выполнила под руководством своего преподавателя Натальи Харитоновой.

Площадь 1000-летия (территория бывшего Нижнего замка) сегодня не застроена и находится в зоне историко-культурного наследия. Она обладает многовековым археологическим культурным слоем, имеет возможность регенерации древней средневековой застройки, которая была уничтожена во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. То, что восстановление утраченного в теории возможно, и стало поводом для создания дипломного проекта. "Идею подала мне Наталья Геннадьевна Харитонова. Я заинтересовалось, потому что это связано с историей родного города", - отметила девушка.

Александра Арасланова со своей преподавательницей Натальей Харитоновой

Вместе с педагогом она работала с архивной информацией, искала старые снимки. В итоге они совместили топографическую съемку с немецкой аэрофотосъемкой времен Великой Отечественной войны, привязали к местности утраченные архитектурные и археологические объекты, создали графические реконструкции костелов (фарного и доминиканского), Главной Хоральной синагоги, банка и других зданий в историческом центре. Проект подразумевает восстановление этих объектов с последующей экспозицией нижних частей стен, воссоздание планировки старой ул.Великой.

Концепция создания архитектурно-археологического комплекса на площади 1000-летия в Витебске

"По сути, это город в городе. Здесь могли бы размещаться музеи, гостиница, Дом архитектора, на пешеходной улице - город ремесленников. Функции у зданий могут быть разные. Главное, что туристический потенциал территории бывшего Нижнего замка огромен, место уникальное", - подчеркнула Наталья Харитонова.

Авторы проекта предлагают также воссоздание оборонительных сооружений XIV века - стен, башен замка. "У нас нет чертежей и планов, работа учебная, но проект визуально оформлен и понятен", - добавила педагог.

Наталья Харитонова вместе со своими воспитанниками в разные годы разрабатывала концепции по восстановлению Николаевского собора на нынешней площади Свободы, части застройки по проспекту Фрунзе, концепции оформления в супрематическом стиле ул.Шагала, а также развития квартала вокруг дома-музея художника. Дипломные проекты занимали призовые места на республиканских конкурсах.-0-

Фото Александра Хитрова