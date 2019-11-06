Выращивание женьшеня и развитие овцеводства в Гомельской области - Соловей провел прием граждан

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С вопросами об озеленении, благоустройстве населенных пунктов Гомельской области, состояния дорог и другими темами обратились сегодня жители региона на личный прием к председателю облисполкома Геннадию Соловью, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, житель агрогородка Красное, что под Гомелем, поблагодарил руководителя области за активизацию в регионе озеленения. Сам мужчина в 70-80 годах много работал в этом направлении, создал декоративный питомник, который получил высокую оценку на различных уровнях. Заявитель готов поделиться своими знаниями и опытом по выращиванию деревьев, улучшению их приживаемости, в том числе и на песчаных землях, со специалистами профильных организаций.

Также он напомнил, что некоторое время назад в области обсуждали вопрос выращивания женьшеня. Были определены площади под плантации, выкопаны специальные водоемы, обучены люди. По ряду причин реализовать намеченное не удалось. Заявитель считает необходимым вернуться к этой теме. Он убежден, что актуализировать нужно и вопрос создания в областном центре дендропарка. Предложения обратившегося аккумулируют, изучат, озвучат через СМИ.

Заявительница из агрогородка Урицкое Гомельского района сетовала на большую пыль по улице Красномаяковской. В 2016 году асфальт на дороге убрали, с тех пор с весны до глубокой осени на улице, где проживают в основном пенсионеры и инвалиды, очень пыльно. Дорога длиной чуть более 680 м находится в ведении "Гомельоблдорстроя". По ней в сутки проезжают порядка 300 единиц транспорта. Из них 50% - легковые автомобили, оставшаяся часть - сельскохозяйственная техника, общественный, грузовой транспорт. Геннадий Соловей пояснил, что тема асфальтирования дорог и в регионе, и в районе решается постепенно. Ряд дорог за последнее время уже получили новое покрытие. Губернатор поручил включить названный участок в число первоочередных в список на следующий год. Обращаясь к представителям районной власти, дорожных служб, председатель облисполкома подчеркнул: каждую копейку, выделяемую для проведения дорожных работ, нужно использовать максимально рационально и эффективно.

Просьбу оказать содействие в благоустройстве придомовой территории одного из ЖСПК по улице Ленина Лоева озвучила жительница горпоселка. По ее словам, часть асфальта здесь уже положили, однако для завершения работ не хватило финансов. Через собрание жильцов выделили средства ЖСПК. Есть у местных жителей и вопросы по несанкционированным гаражам, а также санитарного состояния частного дома близи, в котором никто уже долгое время не живет. Поручение губернатора местным властям - навести порядок на названной территории.

Фермер из Мозырского района занимается разведением овец и намерен развивать хозяйство, для этого ему необходимо дополнительно 170 га луговых земель. На приеме он пояснил, что использовать их планирует для выпаса скота, заготовки кормов. По словам главы хозяйства, пока ему выделили землю в зоне, где, как показывает практика, раз в четыре года происходит подтопление паводковыми водами. В таком случае скот останется без пастбища.

"Сегодня в республике большое внимание уделяется овцеводству. В регионе эта тема требует проработки. И если есть фермеры, которые намерены в данном направлении развиваться, нужно их поддержать", - сказал Геннадий Соловей.

Звучали на приеме и вопросы трудоустройства. Например, с этой темой к главе региона обратился мужчина с ограниченными физическими возможностями - инвалид детства. Как пояснил заявитель, ему предлагали варианты - слесарем на "Светотехнике" по сбору светильников и выполнению другой мелкой работы по комплектации. Однако такие предложения гомельчанину из-за его состояния здоровья не подходят. Мужчина освоил работу на компьютере и хотел бы трудиться в этом направлении, создавая в том числе аудиосопровождение различных программ для незрячих. Самостоятельно решить этот вопрос он не может и просит помощи государственных и других структур. Председатель облисполкома отметил, что возможные варианты выхода из ситуации проработают с программистами из IT-компаний Гомеля.

Также заявитель озвучил жилищную тему. Квартира мужчины находится на пятом этаже пятиэтажного дома, однако он хотел бы иметь квадратные метры ниже. Помочь в поиске походящих вариантов поручено администрации района, где проживает заявитель, а также областной организации БелТИЗ.

Кроме того, на приеме обсуждались земельные вопросы, аспекты деятельности ЖСПК в Жлобине. По всем озвученным темам даны разъяснения, определен список конкретных поручений, обращения взяты на контроль.-0-