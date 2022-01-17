Высококлассный аппарат ИВЛ передан в 3-ю больницу имени Клумова в Минске

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высококлассный аппарат ИВЛ передан ОАО "Белинвестбанк" в 3-ю городскую клиническую больницу имени Е.В.Клумова в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила главный врач больницы Наталья Саевич, аппараты ИВЛ играют значительную роль в выздоровлении пациентов. "Аппарат, который нам был передан, отличается очень хорошими параметрами и является одним из лучших на постсоветском пространстве. Он сделан у нас в Беларуси, чем мы особенны горды", - сказала она.

Наталья Саевич

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Бычковский рассказал, что сейчас в учреждении 15 аппаратов ИВЛ. Во время работы больницы в обычном режиме этого достаточно. Но в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда учреждение переходит в режим инфекционной больницы, количество коек в реанимации увеличивается до 30. Требуется дополнительное оборудование для дыхательной поддержки пациентов, поэтому привлекаются наркозные аппараты, однако использование которых более дорогостоящее.

Переданный больнице аппарат ИВЛ работает от централизованной подачи сжатого воздуха (возможен вариант индивидуального компрессора). В процессе проведения ИВЛ аппаратом мониторируются основные показатели спирометрии, проводится газовый мониторинг. Аппарат может поддерживать и неинвазивную вентиляцию легких. Он является аппаратом высокого класса, изготовлен фирмой "Респект-Плюс".

К слову, еще три портативных аппарата искусственной управляемой вентиляции легких и оксигенотерапии в условиях транспорта переданы городской станции скорой медицинской помощи, 5-й городской клинической больнице и 4-й городской клинической больнице имени Н.Е.Савченко.

"Передача аппаратов ИВЛ - это первый шаг, который делает банк для развития системной поддержки учреждений здравоохранения и укрепления их материально-технической базы. Банком прорабатывается вопрос о реализации в 2022 году социального проекта "Дыши", - отметил председатель правления Андрей Бриштелев. - Мы планируем ежеквартальную закупку и безвозмездную передачу медицинским учреждениям в областях аппаратов искусственной вентиляции легких. Это большой проект, который будет осуществлен в рамках реализации социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития".

Всего в 2021 году для учреждений здравоохранения банк закупил и передал товарно-материальных ценностей, а также оказал безвозмездную (спонсорскую) помощь на общую сумму более Br140 тыс.-0-

Фото Оксаны Манчук