Выставка детских работ о правилах дорожного движения открылась в ГАИ Минска

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Дорожная безопасность глазами детей" открылась в отделе ГАИ Партизанского РУВД Минска, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции.

"Идея реализовать выставочный проект возникла еще в конце прошлого учебного года. Ее поддержала администрация гимназии-колледжа имени И.О.Ахремчика, учащиеся которой нарисовали несколько десятков рисунков, лучшие из них теперь представлены в холле ГАИ. А работы финалистов конкурса заняли свое место на билборде, который установлен на территории Партизанского района на МКАД", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД МинскаТатьяна Сподабаева.

Посетители могут ознакомиться с рисунками и поделками, посвященными соблюдению правил дорожного движения. "К сожалению, зачастую сами школьники становятся невольными свидетелями того, как взрослые грубо нарушают ПДД: переходят дорогу в запрещенном для этого месте или на красный сигнал светофора, лихачат и не пропускают пешеходов на зебре. Хотя именно старшие должны подавать правильный пример того, как нужно вести себя на проезжей части. Рисунки ребят призывают нарушителей еще раз подумать о своем поведении и в дальнейшем соблюдать все каноны безопасности", - отметили в Госавтоинспекции.

Выставка приурочена к комплексному мероприятию "Внимание - дети!", которое продлится до 5 сентября.-0-