Выставка юных художников ко II Европейским играм открывается в Гомеле

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мы любим спорт", приуроченная к Международному дню защиты детей и II Европейским играм, открывается сегодня в центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

На экспозиции будут представлены рисунки учеников студии изобразительного творчества областного Дворца творчества детей и молодежи. Юные художники запечатлели эстетику движений, эмоции, совершенство тела служителей большого спорта. Также они покажут в своих работах различные игровые или состязательные моменты из таких видов спорта, как футбол, баскетбол, гимнастика, конный спорт, фигурное катание и др. Работы выполнены акварелью, гуашью, тушью, карандашами и в смешанной технике.

"Тема спорта в искусстве была и остается актуальной формой продвижения в обществе позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитания патриотизма, чувства гордости за свою страну и ее достижения", - рассказали организаторы, уточнив, что основная идея каждой работы и выставки в целом - пропаганда физической культуры как нормы жизни.

Студия изобразительного творчества была организована во Дворце творчества детей и молодежи (ранее Дворец пионеров и школьников) в 1963 году. На протяжении 55 лет ее руководителем является заслуженный учитель Беларуси, член Союза художников Валентин Покаташкин. В настоящее время в студии занимаются более 200 ребят от 6 до 17 лет.

Открытие выставки намечено на 16.00. Экспозиция будет доступна до 27 июня. Вход свободный.-0-