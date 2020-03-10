Выставка "Охота и рыболовство. Весна-2020" пройдет в Минске 19-22 марта

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2020" пройдет с 19 по 22 марта в Минске (Футбольный манеж), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В мероприятии примут участие представители различных организаций, в том числе системы Минлесхоза. Государственные лесохозяйственные учреждения продемонстрируют свои туристические возможности. Пройдет масштабная презентация всех видов услуг: охотничий и экологический туризм, вольерная охота, услуги охотничьих комплексов и другие. Также будет представлена деятельность информационно-туристического центра УП "Белгосохота".

"Посетители выставки смогут приобрести необходимое снаряжение для охоты и рыбалки, пообщаться с профильными специалистами. Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу - конкурс вабильщиков оленя благородного и выставку охотничьих трофеев", - отметили в пресс-службе.

Насыщенной будет и деловая программа выставки. В частности, 20 марта по инициативе Министерства лесного хозяйства состоятся семинар "Опыт ведения охотничьего хозяйства", круглые столы "Оформление трофеев в Белорусскую трофейную Книгу" и "Планирование изъятия охотничьих животных".

На выставке будут также продаваться саженцы, березовый сок, мед, банные веники. Посетители смогут приобрести продукцию по сниженным ценам.-0-