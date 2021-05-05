Выставка студенческих архитектурных проектов для комплекса "Хатынь" откроется сегодня в БНТУ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка студенческих архитектурных проектов для мемориального комплекса "Хатынь" откроется сегодня в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В начале 2021 года руководство мемориального комплекса "Хатынь" обратилось в БНТУ с просьбой о разработке концептуальных проектов развития музейной части комплекса. Одной из важнейших задач является концепция реконструкции административно-хозяйственного корпуса, находящегося близ входа в комплекс. В корпусе не имеется пространства для достойной музейной экспозиции", - рассказали в пресс-службе.

Ректор БНТУ Сергей Харитончик поручил архитектурному факультету включить эту тему в план курсовых работ весеннего семестра. Молодежь с энтузиазмом восприняла эту ответственную задачу. До конца апреля 2021 года было разработано более двух десятков проектов. Из них 16 лучших отобраны для демонстрации.

Работа над темой совершенствования территории, прилегающей к комплексу, продолжается. Другие проекты будут представлены в начале июня 2021 года.

Открытие выставки состоится сегодня в пятом корпусе БНТУ.-0-