"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 августа 2020
Минск Малооблачно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:22 Минский моторный завод в I полугодии увеличил производство на 2,8% Регионы
12:11 Четыре авто столкнулись на МКАД Происшествия
12:01 Тракторист обгорел в Пружанском районе Происшествия
12:01 На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Экономика
11:42 До +31°С ожидается в Беларуси 8 августа Общество
11:36 Станцию обезжелезивания воды открыли в Лучине Рогачевского района Регионы
11:30 Белорусские аграрии намолотили почти 4,8 млн т зерна Экономика
11:26 Карпов о звании народного врача: это результат коллективного труда всех медработников в период COVID-19 Общество
11:24 В МВД рассказали, как не стать жертвой вишинга и распознать телефонного афериста Общество
11:23 Караник о работе врачей в пандемию: были и горечь, и радость, но никогда - паники и чувства, что нас бросили Общество
11:23 СК завершил расследование дела о серии разбойных нападений в Минске и Минском районе Происшествия
11:22 Чили полностью отказалась от использования пластиковых пакетов В мире
11:17 Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации Общество
11:09 В России за сутки выявили 5241 случай заражения COVID-19 В мире
11:06 Пьяный житель Докшицкого района при задержании угрожал милиционерам бензокосой Происшествия
11:00 Лукашенко: пандемия - это не просто болезнь, а политическая и экономическая война Президент
10:47 В Березе на пожаре в своем доме погиб пенсионер Происшествия
10:47 Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову Президент
10:44 В США отменили рекомендации не выезжать за границу из-за пандемии В мире
10:44 Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя Президент
10:41 Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил Президент
10:40 Равков о крикунах, разделяющих общество: вы несете людям пустой фантик от конфеты Общество
10:35 Ермошина: альтернативный подсчет голосов нацелен на организацию массовых беспорядков Общество
10:25 На второй сезон конкурса "Книга с экрана" поступило 56 работ Общество
10:20 Белорусы в январе-июле купили валюты больше, чем продали Экономика
09:47 В Гомельском районе в поле сгорел комбайн Происшествия
09:46 Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд Экономика
09:43 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить Регионы
09:34 Торгово-экономические советники дипмиссий ознакомятся с потенциалом Полесья Регионы
09:29 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали еще три страны В мире
Все новости
Все новости
Регионы
07 августа 2020, 09:43

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
Труд в поле с душой - репортаж с жатвы в Смолевичском районе
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля

Песня с припевом "Где счастливым можно быть? Только в Гродно!" на протяжении десятков лет остается очень популярной и лучше всего характеризует областной центр. Гродно любим жителями и продолжает влюблять в себя гостей. Иногда, говорят приезжие, для этого достаточно одного взгляда. Раскрыть секрет привлекательности попытались корреспонденты БЕЛТА, прогулявшись по улицам одновременно древнего и молодого Гродно.

Знакомство с городом для многих начинается с исторического центра. Это территория более чем 300 га, с историческими зданиями. Гродненцы могут много рассказать о каждом из них с эпитетами "уникальные", "самые древние" или "первые". Это дворцы и замки, церкви и костелы, дома или даже аптеки.

Исторический центр за последние годы преобразился. Завершилась реконструкция одного из старейших действующих храмов страны - Коложской церкви. Продолжаются работы по реконструкции Старого замка, бывшего бригитского монастыря, зданий XVIII века на площади Тызенгауза, других архитектурных памятников.

В центре города практически не осталось неиспользуемых зданий. Кофейни и бары, гостиницы, офисы и магазинчики - несмотря на то, что любой ремонт в историческом здании требует особого подхода и бережного отношения, инвесторам интересно работать в центре. Причиной тому и рост популярности города у туристов.

В последнее время сложно было представить центр города без иностранной речи. С 2016 года иностранцы могут посещать Гродно без визы. Турпоток рос постоянно, в 2019 году, например, областной центр и окрестности посетили свыше 130 тыс. безвизовых гостей. Популярен город был и у белорусских туристов. В какой-то момент пришлось даже столкнуться с приятными хлопотами: решать проблемы с парковой туравтобусов или нехваткой мест в гостиницах. Малый и средний бизнес отреагировал быстро, счет новых объектов идет на десятки. С 2016 года открыто 10 гостиниц и хостелов, более 90 объектов общественного питания - кафе, рестораны, кофейни и другие заведения различного формата. Созданы и сотни рабочих мест.

В городе говорят, что если бы не коронавирус, ударивший по туротрасли всего мира, в этом году рекорды по количеству гостей были бы переписаны. В Гродно, к слову, одними из первых решили поддержать ориентированные на въездной туризм компании и организации. В частности, тем из них, кто арендует помещения в объектах коммунальной собственности, снижены ставки аренды до минимально возможных коэффициентов. Так же горисполком предложил поступить владельцам коммерческой недвижимости. Формированию благоприятной среды для ведения дел в Гродно уделяют повышенное внимание. Не случайно город в 2017 и 2019 годах был признан лучшим областным центром для ведения бизнеса.

"Наша же главная задача - оперативно решать вопросы, касающиеся всех сфер жизни. Гродно должен быть городом, в котором комфортно жить, работать, вести дела и отдыхать. И мы на правильном пути", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что способствуют развитию Гродно прежде всего его жители, которые любят и ценят свой город.

Комфорт жителей - на первом месте. Поэтому стоит выйти за пределы исторического центра и пройтись по жилым районам. В этом плане Гродно развивается в южном и северном направлениях. Кроме того, активно вовлекаются в оборот бывшие территории воинских частей, в том числе в центральной части Гродно. Один из таких современных жилых массивов создается в районе улицы Лидской. В 2019 году в городе возвели около 200 тыс. кв.м жилья, в этом году планируют превысить показатель в 214 тыс. кв.м.

А на юге областного центра появился город в городе - огромный жилой район Ольшанка, где уже сейчас 30 тыс. жителей. В перспективе же рассчитывают на 60 тыс.

Причем район не просто застраивается жилыми домами, одновременно развивается необходимая инфраструктура - возведены две современные школы, едва ли не ежегодно сдаются в эксплуатацию новые детские сады, появляются торговые центры. Сейчас самым важным объектом для этого района стало строительство новой поликлиники на 650 посещений в смену.

"Мы шутим, что нам в город и ехать незачем. Все есть на месте - школа, сад, торговый центр, парк, амбулатория, которую скоро сменит современная поликлиника. Много молодежи, детей, которым есть где погулять и чем себя занять", - говорит мама четверых детей Дарья Шлык. Она с улыбкой отмечает, что не хватает разве что ресторана. Чем не сигнал бизнесу?

В Ольшанке при проектировании большое внимание уделили созданию комфортной среды во дворах, в том числе обустройству игровых площадок, дорожек для пешеходов или велосипедистов.

Новый район Грандичи на севере вообще стал первым в городе, где реализована концепция "двор без машин" - парковки вынесены за пределы жилой зоны. Это и безопасно для детей, и экологично. В центре внимания безбарьерная среда. Созданы комфортные условия для велосипедистов, а одним из приятных сюрпризов стали оборудованные во дворах велогаражи.

Семья Оксаны Жукевич, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, готовится к переезду в Грандичи. Она отмечает, что новый район с обычными спальниками не сравнить: комфорт на высоте, детские и спортивные площадки буквально под окнами, хорошая транспортная доступность.

"Власти не оставляют без внимания социальную сферу. Возводится сад, есть планы на школу. Очень важно для семей с детьми, когда такие объекты в шаговой доступности", - подчеркивает Оксана Жукевич.

В Гродно жилье для многодетных строится активно. С начала года для такой категории уже сдано около 400 квартир, еще 200 будут построены в ближайшее время.

А еще в городе на улице Волковича появился целый родительский квартал. На смену традиционным детским домам приходят дома семейного типа. Здесь все устроено по принципу семьи: дети живут вместе с родителями-воспитателями в благоустроенном коттедже. Еще один новый дом семейного типа строится в Ольшанке.

В социальной сфере Гродно регулярно появляются новостройки. Причем во всех отраслях - от здравоохранения до образования и культуры. В прошлом году, например, после реконструкции открылось здание областной филармонии. Вместимость зрительного зала возросла в 2 раза до 1,2 тыс. мест. Установлено самое современное звуковое и световое оборудование. Теперь это одна из лучших концертных площадок.

На улице Дубко готовится к новоселью 13-этажное общежитие для студентов ГрГУ им. Янки Купалы, в конце прошлого года в эксплуатацию ввели современное общежитие медуниверситета на более чем 1 тыс. мест.

В спортивной сфере также немало изменений. На улице Горького рядом с аквацентром началось строительство теннисного центра. Здесь появятся шесть теннисных кортов, четыре из них будут крытыми. Стенами и крышей для манежа выступит так называемая воздухоопорная конструкция. Аналогичная технология использовалась для строительства футбольного манежа и крытой хоккейной площадки в Пышках.

В сфере здравоохранения самый значимый объект на сегодня - строительство на базе третьей городской больницы областного онкодиспансера. Ввод его в строй позволит оказывать жителям региона весь комплекс необходимых услуг.

Развивается транспортная инфраструктура. Постоянно реконструируются улицы, строятся новые дороги. Например, в 2012-2013 годах "замкнули" кольцо внутригородской магистрали с несколькими развязками и путепроводами, что позволило существенно разгрузить центр Гродно.

Сейчас же ключевой объект в дорожном строительстве - бывший железнодорожный мост через Неман. Он станет автомобильным. А новая магистраль через этот мост свяжет жилые районы Вишневец и Ольшанку с трассой М6 и промышленной зоной в районе предприятия "Гродно Азот". Этот участок дороги станет основной нового кольца вокруг Гродно.

Гродно зачастую становится экспериментальной площадкой для нововведений. Например, в 2017 году здесь появился маршрут с автономным ходом троллейбуса. Часть пути такие транспортные средства проходят как обычные троллейбусы, еще часть - как электробусы. Их преимущество в том, что при расширении маршрутов не нужно строить дополнительные тяговые подстанции и контактные линии. Сейчас на нескольких маршрутах работают уже полтора десятка подобных машин. Первые из них пробежали более 350 тыс. км и продолжают исправно трудиться. Парк электробусов в городе планируют расширять и дальше. Буквально на днях новый маршрут с троллейбусами с автономным ходом связал жилые районы Грандичи и Ольшанка.

Успешно работает реальный сектор экономики. Гродно - крупный промышленный центр. Это город большой химии и машиностроения, производства продуктов питания, деревообработки. Поступательно развиваются значимые для города предприятия, открываются новые производства, в том числе с участием иностранного капитала. Продукция из Гродно известна далеко за пределами страны, и география экспорта постоянно расширяется.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно репортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Минский моторный завод в I полугодии увеличил производство на 2,8%
Фото из архива Станцию обезжелезивания воды открыли в Лучине Рогачевского района
Фото из архива Торгово-экономические советники дипмиссий ознакомятся с потенциалом Полесья
Фото Depositphotos "Гомельоблимущество" выставило на торги 32 объекта недвижимости
Фото из архива В Беларуси для желающих развиваться создано много возможностей - молодой специалист
Фото из архива Центр безопасности МЧС откроют в Новополоцке
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 756 пациентов с COVID-19
Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд
Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!
Топ-новости
Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации
До +31°С ожидается в Беларуси 8 августа
Безлимитный мобильный интернет и Wi-Fi-роутер со скидкой - акция от оператора для абонентов "Бизнес Коннект"
В МВД рассказали, как не стать жертвой вишинга и распознать телефонного афериста
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить
Крутой стал представителем государства в Беларусбанке и Белинвестбанке
Караник о работе врачей в пандемию: были и горечь, и радость, но никогда - паники и чувства, что нас бросили
Равков о крикунах, разделяющих общество: вы несете людям пустой фантик от конфеты
Станцию обезжелезивания воды открыли в Лучине Рогачевского района
Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства
В Круглянском районе по инициативе граждан восстанавливают памятники природы
Труд в поле с душой - репортаж с жатвы в Смолевичском районе
Почти 5 тыс. квартир построят в Могилевской области в этом году
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.