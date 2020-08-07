"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить

Песня с припевом "Где счастливым можно быть? Только в Гродно!" на протяжении десятков лет остается очень популярной и лучше всего характеризует областной центр. Гродно любим жителями и продолжает влюблять в себя гостей. Иногда, говорят приезжие, для этого достаточно одного взгляда. Раскрыть секрет привлекательности попытались корреспонденты БЕЛТА, прогулявшись по улицам одновременно древнего и молодого Гродно.

Знакомство с городом для многих начинается с исторического центра. Это территория более чем 300 га, с историческими зданиями. Гродненцы могут много рассказать о каждом из них с эпитетами "уникальные", "самые древние" или "первые". Это дворцы и замки, церкви и костелы, дома или даже аптеки.

Исторический центр за последние годы преобразился. Завершилась реконструкция одного из старейших действующих храмов страны - Коложской церкви. Продолжаются работы по реконструкции Старого замка, бывшего бригитского монастыря, зданий XVIII века на площади Тызенгауза, других архитектурных памятников.

В центре города практически не осталось неиспользуемых зданий. Кофейни и бары, гостиницы, офисы и магазинчики - несмотря на то, что любой ремонт в историческом здании требует особого подхода и бережного отношения, инвесторам интересно работать в центре. Причиной тому и рост популярности города у туристов.

В последнее время сложно было представить центр города без иностранной речи. С 2016 года иностранцы могут посещать Гродно без визы. Турпоток рос постоянно, в 2019 году, например, областной центр и окрестности посетили свыше 130 тыс. безвизовых гостей. Популярен город был и у белорусских туристов. В какой-то момент пришлось даже столкнуться с приятными хлопотами: решать проблемы с парковой туравтобусов или нехваткой мест в гостиницах. Малый и средний бизнес отреагировал быстро, счет новых объектов идет на десятки. С 2016 года открыто 10 гостиниц и хостелов, более 90 объектов общественного питания - кафе, рестораны, кофейни и другие заведения различного формата. Созданы и сотни рабочих мест.

В городе говорят, что если бы не коронавирус, ударивший по туротрасли всего мира, в этом году рекорды по количеству гостей были бы переписаны. В Гродно, к слову, одними из первых решили поддержать ориентированные на въездной туризм компании и организации. В частности, тем из них, кто арендует помещения в объектах коммунальной собственности, снижены ставки аренды до минимально возможных коэффициентов. Так же горисполком предложил поступить владельцам коммерческой недвижимости. Формированию благоприятной среды для ведения дел в Гродно уделяют повышенное внимание. Не случайно город в 2017 и 2019 годах был признан лучшим областным центром для ведения бизнеса.

"Наша же главная задача - оперативно решать вопросы, касающиеся всех сфер жизни. Гродно должен быть городом, в котором комфортно жить, работать, вести дела и отдыхать. И мы на правильном пути", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что способствуют развитию Гродно прежде всего его жители, которые любят и ценят свой город.

Комфорт жителей - на первом месте. Поэтому стоит выйти за пределы исторического центра и пройтись по жилым районам. В этом плане Гродно развивается в южном и северном направлениях. Кроме того, активно вовлекаются в оборот бывшие территории воинских частей, в том числе в центральной части Гродно. Один из таких современных жилых массивов создается в районе улицы Лидской. В 2019 году в городе возвели около 200 тыс. кв.м жилья, в этом году планируют превысить показатель в 214 тыс. кв.м.

А на юге областного центра появился город в городе - огромный жилой район Ольшанка, где уже сейчас 30 тыс. жителей. В перспективе же рассчитывают на 60 тыс.

Причем район не просто застраивается жилыми домами, одновременно развивается необходимая инфраструктура - возведены две современные школы, едва ли не ежегодно сдаются в эксплуатацию новые детские сады, появляются торговые центры. Сейчас самым важным объектом для этого района стало строительство новой поликлиники на 650 посещений в смену.

"Мы шутим, что нам в город и ехать незачем. Все есть на месте - школа, сад, торговый центр, парк, амбулатория, которую скоро сменит современная поликлиника. Много молодежи, детей, которым есть где погулять и чем себя занять", - говорит мама четверых детей Дарья Шлык. Она с улыбкой отмечает, что не хватает разве что ресторана. Чем не сигнал бизнесу?

В Ольшанке при проектировании большое внимание уделили созданию комфортной среды во дворах, в том числе обустройству игровых площадок, дорожек для пешеходов или велосипедистов.

Новый район Грандичи на севере вообще стал первым в городе, где реализована концепция "двор без машин" - парковки вынесены за пределы жилой зоны. Это и безопасно для детей, и экологично. В центре внимания безбарьерная среда. Созданы комфортные условия для велосипедистов, а одним из приятных сюрпризов стали оборудованные во дворах велогаражи.

Семья Оксаны Жукевич, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, готовится к переезду в Грандичи. Она отмечает, что новый район с обычными спальниками не сравнить: комфорт на высоте, детские и спортивные площадки буквально под окнами, хорошая транспортная доступность.

"Власти не оставляют без внимания социальную сферу. Возводится сад, есть планы на школу. Очень важно для семей с детьми, когда такие объекты в шаговой доступности", - подчеркивает Оксана Жукевич.

В Гродно жилье для многодетных строится активно. С начала года для такой категории уже сдано около 400 квартир, еще 200 будут построены в ближайшее время.

А еще в городе на улице Волковича появился целый родительский квартал. На смену традиционным детским домам приходят дома семейного типа. Здесь все устроено по принципу семьи: дети живут вместе с родителями-воспитателями в благоустроенном коттедже. Еще один новый дом семейного типа строится в Ольшанке.

В социальной сфере Гродно регулярно появляются новостройки. Причем во всех отраслях - от здравоохранения до образования и культуры. В прошлом году, например, после реконструкции открылось здание областной филармонии. Вместимость зрительного зала возросла в 2 раза до 1,2 тыс. мест. Установлено самое современное звуковое и световое оборудование. Теперь это одна из лучших концертных площадок.

На улице Дубко готовится к новоселью 13-этажное общежитие для студентов ГрГУ им. Янки Купалы, в конце прошлого года в эксплуатацию ввели современное общежитие медуниверситета на более чем 1 тыс. мест.

В спортивной сфере также немало изменений. На улице Горького рядом с аквацентром началось строительство теннисного центра. Здесь появятся шесть теннисных кортов, четыре из них будут крытыми. Стенами и крышей для манежа выступит так называемая воздухоопорная конструкция. Аналогичная технология использовалась для строительства футбольного манежа и крытой хоккейной площадки в Пышках.

В сфере здравоохранения самый значимый объект на сегодня - строительство на базе третьей городской больницы областного онкодиспансера. Ввод его в строй позволит оказывать жителям региона весь комплекс необходимых услуг.

Развивается транспортная инфраструктура. Постоянно реконструируются улицы, строятся новые дороги. Например, в 2012-2013 годах "замкнули" кольцо внутригородской магистрали с несколькими развязками и путепроводами, что позволило существенно разгрузить центр Гродно.

Сейчас же ключевой объект в дорожном строительстве - бывший железнодорожный мост через Неман. Он станет автомобильным. А новая магистраль через этот мост свяжет жилые районы Вишневец и Ольшанку с трассой М6 и промышленной зоной в районе предприятия "Гродно Азот". Этот участок дороги станет основной нового кольца вокруг Гродно.

Гродно зачастую становится экспериментальной площадкой для нововведений. Например, в 2017 году здесь появился маршрут с автономным ходом троллейбуса. Часть пути такие транспортные средства проходят как обычные троллейбусы, еще часть - как электробусы. Их преимущество в том, что при расширении маршрутов не нужно строить дополнительные тяговые подстанции и контактные линии. Сейчас на нескольких маршрутах работают уже полтора десятка подобных машин. Первые из них пробежали более 350 тыс. км и продолжают исправно трудиться. Парк электробусов в городе планируют расширять и дальше. Буквально на днях новый маршрут с троллейбусами с автономным ходом связал жилые районы Грандичи и Ольшанка.

Успешно работает реальный сектор экономики. Гродно - крупный промышленный центр. Это город большой химии и машиностроения, производства продуктов питания, деревообработки. Поступательно развиваются значимые для города предприятия, открываются новые производства, в том числе с участием иностранного капитала. Продукция из Гродно известна далеко за пределами страны, и география экспорта постоянно расширяется.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-