За ярким цветом незамерзаек производитель может скрывать их побочные свойства - ГКСЭ

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За ярким цветом незамерзаек производитель может скрывать их побочные свойства. О правильном составе автосредства рассказали корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

В холодный сезон закономерно повышается спрос на незамерзающие стеклоомыватели. При нынешней зиме - атрибут незаменимый. Чем ниже градус на термометре, тем выше ажиотаж в автосекциях. Не всегда на прилавках торговых точек представлен доброкачественный импорт. Параллельно специалисты Госстандарта проводят мониторинг и изымают из торговой сети контрафактную продукцию, от которой могут пострадать и люди, и техника. Ведь при внезапном наступлении морозов автомобилисты готовы приобрести незамерзайку, не вглядываясь в состав продукции на этикетке. Копеечная цена - лучший стимул для такой покупки.

Начальник отдела судебно-химических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Александр Кривенчук знает о составе незамерзающих жидкостей все, хотя чаще имеет дело с поступающим на экспертизу биологическим материалом. Проводит исследования в отношении пострадавших - людей, которые получили отравления, в том числе с летальным исходом. Он и его коллеги не всегда знают фабулу. "Цель нашей судебно-химической экспертизы - найти неизвестное отравляющее вещество, которое могло привести к летальному исходу", - уточнил эксперт со стажем.

По словам Александра Кривенчука, в состав стеклоомывающей жидкости могут входить разные спирты: изопропиловый, этиловый или метиловый, а также вода. Добавляются и поверхностно-активные вещества (ПАВы), которые хорошо удаляют загрязнения со стекол - масляные пленки и иные налеты. Может также содержаться этиленгликоль, который не дает стеклоомывающей жидкости превратиться в лед, сохраняя текучесть.

В продукцию добавляют красители, в основном небесно-голубого цвета. "Если они слишком яркие и насыщенные, значит, производитель стремится что-то скрыть за этим: осадок или другой недостаток продукта. Для нейтрализации специфического запаха спирта используют отдушки. Они могут быть цветочные и так далее", - рассказал Александр Кривенчук.

Использование этилового спирта удорожает продукт, поэтому в основном в качестве спиртового компонента производители добавляют метанол, обладающий токсичными свойствами. По словам экспертов, он может действовать ингаляционно. Испарения могут попасть в салон через систему вентиляции. При вдыхании он может вызвать тошноту, сонливость и раздражение глаз.

Как уточнили в управлении ГКСЭ по Гомельской области, самая большая концентрация этих паров собирается в автомобиле, когда он стоит с работающим двигателем, к примеру, в пробке. В этот момент лучше реже пользоваться бачком стеклоомывателя. "Для перестраховки во время использования жидкости лучше включать режим внутренней циркуляции воздуха в автомобиле, предотвращающий забор воздуха с улицы. Это дополнительный способ обезопасить находящихся в салоне от вдыхания даже минимальных доз вещества", - рассказали в управлении.

Метанол может воздействовать и на стекла, фары, лакокрасочное покрытие и резиновые уплотнители, отмечают специалисты. При длительном воздействии он может смывать внешний защитный слой, создавая микротрещины, куда будут забиваться загрязнения, растираемые дворниками.

Также красители могут оставлять налет на стенках конструкции для омывателя, а затем могут забиться подающие трубки и форсунки. Впоследствии может потребоваться промывка компонентов системы.

Еще один немаловажный момент: оставшуюся в бутыли незамерзайку необходимо убрать из салона, хранить в гараже. При пролитии в автомобиле пары могут накопиться.

Метанол может входить и в некачественные спиртные напитки. По словам начальника управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Игоря Шкилева, подозрение на отравление суррогатами алкоголя возникает, когда есть информация, что человек мог употреблять такую жидкость. "Иногда после этого кто-то оказывается в больнице, а кто-то погибает. Начинаем исследовать на наличие отравляющих веществ. В случае с незамерзайкой это метиловый спирт - высокотоксичный компонент. Он достаточно широко используется в промышленности и может встречаться в виде различных технических жидкостей. При этом по запаху и другим свойствам напоминает этиловый спирт. Люди знают, что в состав таких жидкостей входит спиртосодержащий компонент, поэтому приобретают незамерзайки, в том числе и для нетрадиционного использования. Однако, как правило, выраженного алкогольного опьянения после употребления нет. Но при высокой концентрации метилового спирта могут быть достаточно тяжелые токсические реакции - серьезные формы отравления. В некоторых случаях человек может потерять зрение, а иногда - жизнь", - отметил он.

В практике экспертов встречались отравления тормозными жидкостями, антифризами, в которых содержатся и другие компоненты, которые дают эффект суррогатов алкоголя. Таких случаев в регионе немного - до 10 в год. "Нет нарастающей динамики. Однако при широком распространении некачественных продуктов может расти и число различной степени отравлений", - подчеркнул эксперт.

Своего рода страховкой от дополнительных проблем со здоровьем и незапланированной поездки на станцию техобслуживания, по данным экспертов, может стать использование сертифицированного продукта. Качественная жидкость, применяемая по назначению, не оказывает негативного влияния на здоровье.

Совет от экспертов - внимательно изучать этикетку, обращать внимание на штрих-код и на стандарты, не доверять дешевой продукции.-0-