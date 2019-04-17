За Кубок Карпова 20 апреля поборются 100 юных шахматистов

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей пройдет в Бресте 20 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие проводится совместно с Международными шахматными школами Анатолия Карпова при поддержке Брестского горисполкома. Для участия в турнире зарегистрировались 100 игроков в возрасте 13 лет и моложе из всех регионов Беларуси. Самому юному участнику Кубка едва исполнилось 6 лет. Международный гроссмейстер подготовил видеоприветствие юным шахматистам.

Турнир стартует в 11.00 в отеле "Хилтон" и будет длиться весь день. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ. Каждому участнику на всю партию будет предоставлено 10 минут с добавлением 5 секунд за ход. Главный судья соревнований Вячеслав Эльберг, признанный по итогам конкурса Белорусской федерации шахмат лучшим судьей 2018 года.

Соревнования являются отборочным этапом Международного кубка Анатолия Карпова. Будут определены шесть лучших участников - по три игрока среди мальчиков и девочек. Отдельно награды получат лучшие игроки в каждой из возрастных групп. Праздник шахмат продолжит развлекательная семейная КВИЗ-викторина. Для участия в интеллектуальной битве уже зарегистрировалось 15 команд.

"Мы надеемся, что турнир пропишется в Бресте и станет ежегодным. Весной прошлого года в Брестской крепости прошел первый белорусский отборочный этап Кубка Карпова. Минувшей осенью у нас состоялся Международный кубок Карпова. Про этот высокий статус пока не будем загадывать. В любом случае проведение белорусских отборочных этапов мы хотим оставить за собой", - отметила директор шахматного фестиваля "Черная пешка" Катерина Таберко.

Она отметила, что шахматы набирают популярность в Брестской области. Так, с 1 по 3 ноября в Легкоатлетическом манеже в областном центре пройдет III Международный шахматный фестиваль для детей и взрослых "Черная пешка". Планируется большая фестивальная программа, в которой будут представлены все виды шахмат, ожидаются звездные гости. А в 2020 году Брест впервые примет республиканские соревнования по быстрым шахматам среди детей до 10 лет.-0-