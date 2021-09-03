За награды спартакиады Минфина в Гомеле поспорят 12 команд

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская отраслевая спартакиада Министерства финансов Беларуси проходит в Гомеле 3-5 сентября, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.
За награды поспорят представители 12 команд. Им предстоит посоревноваться в 8 видах спорта: бильярде, настольном теннисе, пулевой стрельбе, летнем многоборье "Здоровье", плавании, волейболе, мини-футболе и шахматах.
Помимо соревновательной части в программе есть и культурная составляющая - экскурсия в музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
Торжественное открытие спартакиады состоится 4 сентября в областном центре олимпийского резерва по игровым видам спорта. Цель соревнований - повысить эффективность физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди работников отрасли.-0-