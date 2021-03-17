За звание "Мисс Грация International" поборются в Витебске представительницы 9 стран

17 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Студентки из витебских и минских вузов, представляющие 9 стран, поборются за главный приз второго открытого конкурса национальных культур, творчества и красоты "Грация International", финал которого пройдет 18 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"На участие в конкурсе подали заявки 18 студенток из Горок, Могилева, Минска, Бреста, Гродно, Мозыря. На первом этапе жюри оценивало творческие видеовизитки. Вторым этапом им предстояло пройти онлайн-собеседование. В финал судейская коллегия отобрала 9 участниц", - рассказал Глеб Лапицкий.

Программа конкурса в этом году более сжатая и насыщенная. Из-за пандемии проведение конкурса сократили до трех дней, но составили так, чтобы участницы смогли максимально продемонстрировать свои таланты. На протяжении этих дней девушки из Индии, Шри-Ланки, Китая, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Конго, ЮАР, Беларуси проходят также подготовку и обучение. Это репетиция дефиле, мастер-класс по фотопозированию, флористике.

Сам конкурс разделен на два этапа. В первом красавицам будет нужно приготовить национальное блюдо. Во втором основное действо пройдет на большой сцене концертного зала "Витебск". Номинантки на получение короны должны будут показать себя в дефиле, в том числе в национальных костюмах, сразить жюри творческими номерами и ораторским искусством. "Нам не важно содержание вашей речи во время конкурса ораторского мастерства. Мы бы хотели, чтобы вы показали всю яркость, необычность и мелодичность родного языка", - сказал девушкам директор центра.

Говоря о планах на этот конкурс международного взаимодействия, организаторы отметили, что хотелось бы его расширить и выпустить за рамки студенческого фестиваля. "Вполне возможно, что в следующем году мы проведем такой конкурс во время форума искусств "Славянский базар в Витебске" на сцене Летнего амфитеатра", - добавил Глеб Лапицкий.-0-