Забеги, выставки, марафоны, фестивали: в Витебской области отпразднуют День народного единства

10 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Мероприятия ко Дню народного единства стартуют в Витебской области, в их числе будут проводиться квесты, игры, легкоатлетические забеги, марафоны, молодежные встречи и патриотические акции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Витебск откроет серию мероприятий 11 сентября культурно-спортивным праздником "Ты в сердце моем, Беларусь!", который пройдет в парке культуры и отдыха Железнодорожников. Студенты Витебского государственного университета имени П.М.Машерова встретятся в стенах вуза на открытом диалоге с представителями общественных объединений и обсудят злободневные проблемы и вопросы, волнующие сегодняшнюю молодежь. Во время городской диалоговой площадки 15 сентября работники сферы образования пообщаются на тему гражданственности и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Подобная встреча в формате открытого диалога пройдет 16 сентября в областной библиотеке им. В.И.Ленина. Накануне общенационального праздника школы искусств и учреждения культуры города представят выставки, праздничные концерты. На спортивных площадках города пройдут юношеские и молодежные соревнования по греко-римской борьбе, мини-футболу. Кульминацией Дня народного единства станет красочный концерт на главной сцене города - в концертном зале "Витебск". Впрочем, на этом празднование не закончится, и еще в течение нескольких дней в областном центре будут проводиться выставки, презентации, турниры и литературные встречи.

В Полоцке к большому празднику приурочат открытие нескольких объектов - аллеи Героев на "Кургане бессмертия", здания ГАИ, спортплощадки в парке 50-летия Советской власти. В СШ №18 имени Евфросинии Полоцкой 16 сентября состоится национальный детский форум "Беларусь - страна возможностей!". Встречи с представителями городов-побратимов, патриотические акции и яркие концертные программы, сплав по Западной Двине - все это ждет юных и взрослых жителей одного из самых древних городов Беларуси.

Новополоцк, город студенчества и белорусских нефтяников, представит жителям свою интересную программу. Здесь будут проходить спортивные мероприятия - забеги, велопробеги, автопробеги, сплав по реке, первенство по лыжероллерам, дзюдо, а в День народного единства проведут общегородскую утреннюю зарядку. На встречах с молодежью на круглом столе в Полоцком государственном университете поднимут вопросы объединения и укрепления нации, вклада молодежи в будущее страны. А 18 сентября в городском парке состоятся фестиваль детского творчества "Беларускі народ - адзінства ў разнастайнасці", экологическая акция "Чистые игры" и геокэшинг-игра "Когда мы едины - мы непобедимы!".

В районах области также на протяжении предстоящей недели будут проходить различные спортивные мероприятия, концерты самодеятельных артистов, праздники улиц, названных в честь 17 сентября, проводиться работы по благоустройству, а затем и патриотические акции на местах воинских захоронений. Также будут заложены аллеи и скверы единства. В Ушачском районе, например, 14 сентября состоится дружеский матч по мини-футболу между сборной района и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В фойе библиотеки в Городке с 14 по 19 сентября будут проводить фотосушку под девизом "Беларусам я завуся, Беларуссю ганаруся". В Бешенковичах 17 сентября учащиеся, трудовые коллективы и представители общественных объединений напишут общерайонный исторический диктант.-0-