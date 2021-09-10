Забеги, выставки, марафоны, фестивали: в Витебской области отпразднуют День народного единства

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 сентября 2021
Минск Ясно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:19 В Лиде мужчина получил 5 лет колонии за угрозы представителям власти Происшествия
15:09 Лидская предпринимательница украла тепловоз у продавца из Украины Происшествия
15:04 Русакович: встреча президентов подтвердила приоритетность строительства СГ и для Беларуси, и для России Политика
14:57 Более 80% преподавателей ГрГУ им.Янки Купалы привились от коронавируса Регионы
14:45 В Национальном историческом музее показали, как изменился Минск за последние 200 лет Культура
14:45 Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров Регионы
14:45 ВТБ (Беларусь) внедряет бесконтактные банкоматы Общество
14:35 По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты Общество
14:23 Забеги, выставки, марафоны, фестивали: в Витебской области отпразднуют День народного единства Регионы
14:21 Форум "Беларусь адзіная": Шпаковский рассказал об основных темах дискуссий Общество
14:18 Цена газа в Европе во время торгов превысила $700 за 1 тыс. куб.м В мире
13:59 Памятный знак картофелю появится в Минской области Регионы
13:59 Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции со стороны Запада Политика
13:47 Фотографии, рукописи и книги Аркадия Смолича представят в "Беларускай хатцы" 17 сентября Афиша
13:41 Главы правительств Беларуси и России подписали документы об углублении интеграции Политика
13:37 Первое мини-футбольное поле с искусственным покрытием открыли в Брестском районе Регионы
13:34 Гигин о форуме "Беларусь адзіная": формат прямого диалогового общения с людьми востребован Общество
13:27 Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси Общество
13:26 Бесплатные консультации нотариусов пройдут 15 сентября в библиотеках Гродненской области Регионы
13:24 Мишустин рассказал подробности о содержании союзных программ Политика
13:23 Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ Экономика
13:22 Интегративный центр открылся в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов Регионы
13:21 Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета Политика
13:15 Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 10 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:08 Кислородную станцию модернизировали в Брестской городской больнице №1 Регионы
13:08 Правительство одобрило два проекта международной технической помощи Экономика
13:02 Кочанова встретилась с председателями райисполкомов Общество
13:00 Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков Общество
12:54 Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления Политика
Все новости
Все новости
Регионы
10 сентября 2021, 14:23

Забеги, выставки, марафоны, фестивали: в Витебской области отпразднуют День народного единства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Гомельская область встретит участников автопробега "Символ единства"
Мелодии осени прозвучат на празднике искусств в Узде 17 сентября

10 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Мероприятия ко Дню народного единства стартуют в Витебской области, в их числе будут проводиться квесты, игры, легкоатлетические забеги, марафоны, молодежные встречи и патриотические акции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Витебск откроет серию мероприятий 11 сентября культурно-спортивным праздником "Ты в сердце моем, Беларусь!", который пройдет в парке культуры и отдыха Железнодорожников. Студенты Витебского государственного университета имени П.М.Машерова встретятся в стенах вуза на открытом диалоге с представителями общественных объединений и обсудят злободневные проблемы и вопросы, волнующие сегодняшнюю молодежь. Во время городской диалоговой площадки 15 сентября работники сферы образования пообщаются на тему гражданственности и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Подобная встреча в формате открытого диалога пройдет 16 сентября в областной библиотеке им. В.И.Ленина. Накануне общенационального праздника школы искусств и учреждения культуры города представят выставки, праздничные концерты. На спортивных площадках города пройдут юношеские и молодежные соревнования по греко-римской борьбе, мини-футболу. Кульминацией Дня народного единства станет красочный концерт на главной сцене города - в концертном зале "Витебск". Впрочем, на этом празднование не закончится, и еще в течение нескольких дней в областном центре будут проводиться выставки, презентации, турниры и литературные встречи.

В Полоцке к большому празднику приурочат открытие нескольких объектов - аллеи Героев на "Кургане бессмертия", здания ГАИ, спортплощадки в парке 50-летия Советской власти. В СШ №18 имени Евфросинии Полоцкой 16 сентября состоится национальный детский форум "Беларусь - страна возможностей!". Встречи с представителями городов-побратимов, патриотические акции и яркие концертные программы, сплав по Западной Двине - все это ждет юных и взрослых жителей одного из самых древних городов Беларуси.

Новополоцк, город студенчества и белорусских нефтяников, представит жителям свою интересную программу. Здесь будут проходить спортивные мероприятия - забеги, велопробеги, автопробеги, сплав по реке, первенство по лыжероллерам, дзюдо, а в День народного единства проведут общегородскую утреннюю зарядку. На встречах с молодежью на круглом столе в Полоцком государственном университете поднимут вопросы объединения и укрепления нации, вклада молодежи в будущее страны. А 18 сентября в городском парке состоятся фестиваль детского творчества "Беларускі народ - адзінства ў разнастайнасці", экологическая акция "Чистые игры" и геокэшинг-игра "Когда мы едины - мы непобедимы!".

В районах области также на протяжении предстоящей недели будут проходить различные спортивные мероприятия, концерты самодеятельных артистов, праздники улиц, названных в честь 17 сентября, проводиться работы по благоустройству, а затем и патриотические акции на местах воинских захоронений. Также будут заложены аллеи и скверы единства. В Ушачском районе, например, 14 сентября состоится дружеский матч по мини-футболу между сборной района и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В фойе библиотеки в Городке с 14 по 19 сентября будут проводить фотосушку под девизом "Беларусам я завуся, Беларуссю ганаруся". В Бешенковичах 17 сентября учащиеся, трудовые коллективы и представители общественных объединений напишут общерайонный исторический диктант.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск праздник
Новости рубрики Регионы
Более 80% преподавателей ГрГУ им.Янки Купалы привились от коронавируса
Фото из архива Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров
Фото из архива Памятный знак картофелю появится в Минской области
Фото из архива Первое мини-футбольное поле с искусственным покрытием открыли в Брестском районе
Фото из архива Бесплатные консультации нотариусов пройдут 15 сентября в библиотеках Гродненской области
Фото из архива Интегративный центр открылся в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов
Главное
Во время встречи "Таких шагов мы еще не предпринимали". Лукашенко рассказал о серьезных договоренностях с Россией
Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ
Кочанова встретилась с председателями райисполкомов
Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!
Топ-новости
Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета
Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции со стороны Запада
По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября
Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси
Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021"
Сегодня во Дворце спорта выберут "Мисс Беларусь - 2021"
Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада
Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров
Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Гигин о форуме "Беларусь адзіная": формат прямого диалогового общения с людьми востребован
ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой
До +26 °С ожидается в Беларуси 11 сентября
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.