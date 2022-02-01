Заболеваемость COVID в Бобруйске за неделю выросла в два раза. Но поводов для беспокойства нет

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе 2022 года как в Республике Беларусь в целом, так и в Бобруйске и Бобруйском районе зарегистрирован рост заболеваемости ОРИ, одной из которых является коронавирусная инфекция. Как сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии УЗ "Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии" Виктория Богданович, при проведении эпидемиологического анализа заболеваемости за предшествующую неделю выяснилось: количество случаев заражения COVID-19 выросло в два раза.

"Основной "вклад" в общую заболеваемость вносят лица трудоспособного возраста от 30 до 50 лет. Отмечен и факт повышенной заболеваемости у детей 7-14 лет. При этом формы течения в основном легкие и среднетяжелые. Пациенты все чаще проходят лечение дома, без госпитализации в стационары", - отметила Виктория Богданович.

Врач подчеркнула: это связано с высоким охватом населения Бобруйщины вакцинацией. Более 60% - а это более 135 тыс.человек - привиты против COVID-19, около 10 тыс. получили дополнительную, бустерную дозу к имеющемуся курсу. Кроме того, продолжается проведение вакцинации и подростков старше 12 лет. Прививку получили около 1,5 тыс. юных бобруйчан.

"Именно вакцинированные пациенты переносят штамм омикрон легче. А период выздоровления не затягивается. Так что основной мерой профилактики заболевания COVID-19 остается вакцинация. Также проводятся и другие меры по недопущению распространения вирусных инфекций", - подчеркнула заведующая отделом эпидемиологии.-0-