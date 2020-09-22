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22 сентября 2020, 17:48

Заболеваемость туберкулезом в Брестской области за пять лет снизилась на 36%

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за последние пять лет уровень заболеваемости впервые выявленным туберкулезом всех форм снизился на 36%. Об этом сегодня сообщила главный врач областного противотуберкулезного диспансера Светлана Крапивина на пресс-конференции ко Всемирному дню легких, передает корреспондент БЕЛТА.

"Показатель впервые выявленного туберкулеза всех форм по итогам 2015 года составил 30,8 на 100 тыс. населения. В 2019-м - 18,6. Если говорить о восьми месяцах этого года, то показатель - 10 на 100 тыс. человек, - рассказала Светлана Крапивина. - Очень важно, что за пять лет смертность от туберкулеза снизилась на 52,6%. Фактически умирают единицы".

Главный врач отметила, что фтизиатрическая служба Брестской области добилась высокой эффективности диагностики и лечения туберкулеза. Значимую роль в этом сыграло внедрение амбулаторной модели лечения этой инфекционной болезни. "Брестская область участвовала в пилотном проекте по внедрению амбулаторной модели лечения туберкулеза. Мы реорганизовали фтизиатрическую службу с образованием единого юридического лица в виде областного противотуберкулезного диспансера. Реализуем принцип "деньги идут за пациентом", - пояснила Светлана Крапивина.

По словам главврача, эффект амбулаторной модели особенно заметен в последние три года. Она позволяет устойчиво функционировать фтизиатрической службе: обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами (дорогостоящими) и улучшать материально-техническую базу. Например, сейчас в диспансере модернизируют систему вентиляции, чтобы не допустить перекрестного инфицирования и снизить уровень заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.-0-

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