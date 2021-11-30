Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Брестской области снизилась на 18%

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе - октябре этого года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека снизилась на 18% по сравнению с таким же периодом 2020-го, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В области за десять месяцев ВИЧ-позитивный статус подтвержден у 86 человек. За такой же период в прошлом году было выявлено 105 случаев. Чаще всего заражение происходит половым путем (64%), в трети случаев - при инъекционном введении наркотиков.

"Раннее выявление и своевременно назначенное лечение - действенная мера в борьбе с заболеванием. В Брестской области антиретровирусную терапию получают 1476 из 1724 человек, знающих о своем статусе. Доступное и качественное лечение позволяет ВИЧ-положительным людям вести нормальную жизнь, рожать здоровых детей и не бояться распространения вируса", - подчеркнули в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию (в том числе анонимное) можно в любом лечебном учреждении, где есть процедурный кабинет. Кроме того, в аптеках продаются наборы для экспресс-анализа на ВИЧ по слюне. Например, в аптечной сети Брестского РУП "Фармация" за 10 месяцев продали 363 таких теста.

Брестская область занимает активную позицию в достижении к окончанию 2025 года глобальной цели ООН "95-95-95". Такой процент людей с ВИЧ должен знать свой статус, получать антиретровирусную терапию, а у получающих лечение должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка.-0-