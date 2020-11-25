Заболеваемость ВИЧ в Брестской области в этом году снизилась на четверть

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в январе - октябре этого года снизилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В регионе с ВИЧ живут почти 1,7 тыс. человек. За десять месяцев выявлено 105 новых случаев инфицирования. По сравнению с таким же периодом прошлого года, заболеваемость снизилась на четверть. Почти в 85% случаев передача вируса произошла половым путем.

"Заражение ВИЧ часто было связано с пребыванием за пределами страны. Из 105 вновь выявленных случаев в 15 инфицирование произошло во время трудовой миграции, - обратили внимание в центре гигиены и эпидемиологии. - За последние десять лет наибольшее количество новых случаев ВИЧ-инфекции выявлялось у людей старше 30 лет. В нынешнем году на эту категорию приходится 88,6% случаев".

Всего в Брестской области от ВИЧ-инфицированных матерей родился 291 ребенок, в том числе за последние десять месяцев 15 детей. Благодаря антиретровирусной профилактике беременных риск рождения ребенка с вирусом иммунодефицита не превышает 2%. По данным на 1 ноября, такой диагноз поставлен 24 детям, из них одному - в этом году.

"Брестская область занимает активную позицию в достижении к окончанию 2020 года глобальной цели ООН "90-90-90". Такой процент людей с ВИЧ должен знать свой статус, получать антиретровирусную терапию, а у получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка. По охвату лечением и показателю неопределяемой вирусной нагрузки Брестская область занимает первое место в республике", - отметили в центре гигиены и эпидемиологии.-0-