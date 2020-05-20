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20 мая 2020, 13:27

Забота и внимание к медикам помогают в борьбе с вирусом - врач-инфекционист

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20 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Забота и внимание к медикам помогают в борьбе с вирусной инфекцией. Таке мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала врач-инфекционист Могилевской поликлиники №4 Ольга Сивопляс.

Врач-инфекционист Ольга Сивопляс и мендсестра инфекционного кабинета Ирина Понкратова во время посещения больных на дому
Врач-инфекционист Ольга Сивопляс и мендсестра инфекционного кабинета Ирина Понкратова во время посещения больных на дому

"Поддержка коллектива, доплаты от государства, полное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты - на всех уровнях нам оказывается особое внимание. Мы в свою очередь честно и грамотно выполняем свою работу", - сказала Ольга Сивопляс.

В поликлинике №4 организованы две контактные группы врачей с помощниками, которые проводят забор назофарингеальных мазков у контактов первого уровня и пациентов с подозрением на COVID-19. В день одна контактная группа выезжает в среднем к двадцати пациентам. Как сообщили в администрации учреждения здравоохранения, бывали дни, когда посещали и более 40 человек.

Во время посещения больных на дому
Во время посещения больных на дому

"Еще полтора месяца назад наш внешний вид шокировал людей. Сейчас уже спокойнее реагируют на врачей в полной защите. Люди знают и понимают сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. И это очень важно, чтобы обеспечивать не только свою безопасность, но и заботиться о здоровье близких", - обратила внимание Ольга Сивопляс.

Средств индивидуальной защиты в поликлинике, по ее словам, достаточно, есть запас дезинфицирующих средств, антисептиков. "С самого начала проблем с этим не было. Мы полностью обеспечены - респираторы, маски, перчатки, комбинезоны, бахилы, защитные экраны, очки. Такое внимание к экипировке позволяет спокойно работать", - добавила медик.

Главная медсестра Светлана Войтова во время выдачи средств защиты
Главная медсестра Светлана Войтова во время выдачи средств защиты

Медсестра инфекционного кабинета Ирина Понкратова
Медсестра инфекционного кабинета Ирина Понкратова

Коснувшись темы доплат для тех, кто работает с коронавирусной инфекцией, Ольга Сивопляс отметила, что все, что обещало государство, они получили. "Приятно, что о нас так заботятся - при такой работе риск для здоровья высокий. Но главная цель врачей не только нашей поликлиники, но и всего мира - победить вирусную инфекцию. И эту работу мы будем выполнять с полной отдачей", - подчеркнула она.

Главный врач поликлиники Александр Бабак рассказал, что у них строго соблюдаются противоэпидемические меры. На входе в поликлинику медицинский работник измеряет температуру бесконтактным прибором каждому посетителю. В структурных подразделениях организована термометрия сотрудников в начале и в конце рабочего дня. Для пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний выделена зона приема с отдельным входом. При входе и на каждом этаже установлены дозаторы с антисептиком.

Александр Бабак
Александр Бабак

"Первоначально граждане еще пренебрегали средствами защиты, но сейчас стали более дисциплинированными, многие пациенты посещают врачей-специалистов в масках и перчатках, - заметил Александр Бабак. - В целом у нас за апрель-май уменьшилось количество посещений, очередей нет нигде. Больше стало пациентов, которых посещаем на дому. Для тех, у кого есть хронические заболевания, рецепты на лекарства врачи выписывают на несколько месяцев вперед, и медработники доставляют их пациентам на дом. Оформляются и электронные рецепты".

Медсестра Елена Хозяенкова во время приема повторных больных
Медсестра Елена Хозяенкова во время приема повторных больных

На сегодняшний день в Могилевской поликлинике №4 работают 246 сотрудников, в том числе 76 врачей. Здесь наблюдаются более 35 тыс. жителей города.-0-

Фото Олега Фойницкого

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