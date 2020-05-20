Забота и внимание к медикам помогают в борьбе с вирусом - врач-инфекционист

20 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Забота и внимание к медикам помогают в борьбе с вирусной инфекцией. Таке мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала врач-инфекционист Могилевской поликлиники №4 Ольга Сивопляс.

Врач-инфекционист Ольга Сивопляс и мендсестра инфекционного кабинета Ирина Понкратова во время посещения больных на дому

"Поддержка коллектива, доплаты от государства, полное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты - на всех уровнях нам оказывается особое внимание. Мы в свою очередь честно и грамотно выполняем свою работу", - сказала Ольга Сивопляс.

В поликлинике №4 организованы две контактные группы врачей с помощниками, которые проводят забор назофарингеальных мазков у контактов первого уровня и пациентов с подозрением на COVID-19. В день одна контактная группа выезжает в среднем к двадцати пациентам. Как сообщили в администрации учреждения здравоохранения, бывали дни, когда посещали и более 40 человек.

Во время посещения больных на дому

"Еще полтора месяца назад наш внешний вид шокировал людей. Сейчас уже спокойнее реагируют на врачей в полной защите. Люди знают и понимают сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. И это очень важно, чтобы обеспечивать не только свою безопасность, но и заботиться о здоровье близких", - обратила внимание Ольга Сивопляс.

Средств индивидуальной защиты в поликлинике, по ее словам, достаточно, есть запас дезинфицирующих средств, антисептиков. "С самого начала проблем с этим не было. Мы полностью обеспечены - респираторы, маски, перчатки, комбинезоны, бахилы, защитные экраны, очки. Такое внимание к экипировке позволяет спокойно работать", - добавила медик.

Главная медсестра Светлана Войтова во время выдачи средств защиты

Медсестра инфекционного кабинета Ирина Понкратова

Коснувшись темы доплат для тех, кто работает с коронавирусной инфекцией, Ольга Сивопляс отметила, что все, что обещало государство, они получили. "Приятно, что о нас так заботятся - при такой работе риск для здоровья высокий. Но главная цель врачей не только нашей поликлиники, но и всего мира - победить вирусную инфекцию. И эту работу мы будем выполнять с полной отдачей", - подчеркнула она.

Главный врач поликлиники Александр Бабак рассказал, что у них строго соблюдаются противоэпидемические меры. На входе в поликлинику медицинский работник измеряет температуру бесконтактным прибором каждому посетителю. В структурных подразделениях организована термометрия сотрудников в начале и в конце рабочего дня. Для пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний выделена зона приема с отдельным входом. При входе и на каждом этаже установлены дозаторы с антисептиком.

Александр Бабак

"Первоначально граждане еще пренебрегали средствами защиты, но сейчас стали более дисциплинированными, многие пациенты посещают врачей-специалистов в масках и перчатках, - заметил Александр Бабак. - В целом у нас за апрель-май уменьшилось количество посещений, очередей нет нигде. Больше стало пациентов, которых посещаем на дому. Для тех, у кого есть хронические заболевания, рецепты на лекарства врачи выписывают на несколько месяцев вперед, и медработники доставляют их пациентам на дом. Оформляются и электронные рецепты".

Медсестра Елена Хозяенкова во время приема повторных больных

На сегодняшний день в Могилевской поликлинике №4 работают 246 сотрудников, в том числе 76 врачей. Здесь наблюдаются более 35 тыс. жителей города.-0-

Фото Олега Фойницкого