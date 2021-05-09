Забота, уважение и помощь - ветеранам Гомельской области подарили праздник

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проживает 477 ветеранов Великой Отечественной войны, 2,5 тыс. лиц, пострадавших от последствий военных лихолетий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Праздничное настроение ветеранам создавали задолго до знаменательной даты. С начала года специалисты разных ведомств обследовали условия проживания каждого из них. До праздника выполнены все поступившие заявки. Так, кому-то был необходим ремонт дворовых построек, сантехники и газового оборудования. Некоторым установили автономные пожарные извещатели. По необходимости обеспечили топливом, сельхозпродукцией. Более 200 ветеранов получили единовременную помощь на оздоровление.

Такая работа проводится постоянно. Полк победителей постепенно редеет, поэтому внимание к ним самое пристальное. Все ветераны и пострадавшие от последствий Великой Отечественной войны закреплены за предприятиями, молодежными общественными организациями, учреждениями образования. Шефы также оказывают необходимую помощь.

Накануне Дня Победы прошли разные волонтерские акции. Во время одной из них - "Ветеран живет рядом" - волонтеры наводили порядок в домах ветеранов и на прилегающих территориях, в течение Недели памяти поздравили ветеранов, вручили им цветы и сувениры.

Акция "Военное поколение - мирному поколению" прошла в школах, лицеях, колледжах и университетах. Были организованы театрализованные представления, благотворительные концерты, встречи молодежи с ветеранами и гражданами, пострадавшими от последствий Великой Отечественной войны.

Ребята из БРСМ вместе с волонтерами Белорусского общества Красного Креста доставляли ветеранам продукты, лекарства и гигиенические средства.

Представители местных органов власти, предприятий и организаций, общественных объединений заглянули в гости и к тем, кто живет в отдаленных районах.

Всем ветеранам отправлены поздравительные открытки и сувениры от имени председателя Гомельского облисполкома, поздравительные письма от областного музея военной славы и продуктовые наборы.-0-