Задача молодежи сохранить и приумножить созданное предыдущими поколениями - мнение

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохранить и приумножить заложенные предыдущими поколениями ценности и традиции - важная задача, стоящая перед молодежью. Такое мнение высказал сегодня во время открытого диалога "100 лет БССР: большой путь современной белорусской государственности" заведующий отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" Артем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Артема Карпенко, важно, чтобы каждый молодой человек не только знал, но и понимал вехи истории, этапы формирования белорусской государственности. "В этом процессе были задействованы многие жители страны. Однако есть в истории и личности, которые внесли особый вклад, есть события, которые оказали определяющее влияние. Перед молодым поколением стоит задача сохранить и приумножить сформированные предыдущими поколениями ценности и традиции, и есть уверенность, что с этой задачей мы справимся", - сказал Артем Карпенко. Он также подчеркнул, что открытый диалог нацелен на то, чтобы юноши и девушки могли получить достоверную историческую информацию от компетентных экспертов.

Дискуссионная площадка объединила сегодня в Гомеле молодежь, историков, заслуженных работников разных сфер, представителей общественных объединений, областного комитета Коммунистической партии Беларуси.

В качестве эксперта приглашен и сын одного из организаторов и руководителей Гомельского партийного подполья в годы Великой Отечественной войны Романа Тимофеенко - Ростислав Тимофеенко. Он акцентировал внимание на важности патриотического воспитания молодежи. "Современным юношам и девушкам, деды, прадеды которых воевали в Великой Отечественной, следует помнить уроки истории и воспринимать мир как величайшую ценность", - сказал Ростислав Тимофеенко.

Подобные открытые диалоги проходят во всех районах области: в учреждениях образования, на предприятиях и организациях. Кроме того, в регионе объявлен конкурс видеороликов "Сделано в БССР". Поучаствовать в нем может молодежь в возрасте от 14 до 31 года. Творческие работы областной комитет БРСМ принимает до 15 января. Победителей назовут в двух номинациях: "Лучшая авторская работа" и "Лучший коллектив авторов". Путем голосования в группе "Молодежь Гомельщины" в социальной сети "ВКонтакте" с 22 по 25 января определят обладателя приза зрительских симпатий.-0-