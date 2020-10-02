Загрязняющие выбросы в атмосферу в Витебской области с начала года сократились на 1,6 тыс. т

2 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области загрязняющие выбросы в атмосферу с начала этого года сократились почти на 1,6 тыс. т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чтобы сдерживать рост таких выбросов от стационарных источников, в выдаваемых природопользователям разрешениях устанавливаются определенные условия. Обладатели разрешений должны строить, реконструировать, модернизировать газоочистные установки и принимать другие меры для сокращения выбросов. Выполнение этого постоянно контролируется. "Так, за январь - сентябрь на 19 производственных объектах 16 предприятий области провели техническое переоснащение, совершенствование и оптимизацию технологических процессов. Благодаря этому при плановом показателе в 0,9 тыс. т удалось сократить годовые выбросы загрязняющих веществ почти на 1,6 тыс. т", - отметили специалисты.

Наибольший вклад в сокращение выбросов (80,3%, или 1,28 тыс. т) внесло ОАО "Нафтан" благодаря строительству установки получения элементарной серы методом Клауса. До конца года производственный план нефтеперерабатывающего предприятия предусматривает мероприятия еще на девяти источниках вредных выбросов. Серьезную работу предстоит провести также СООО "Белвест", где в этом году на основном производстве предстоят природоохранные мероприятия на двух источниках вредных выбросов в атмосферу.-0-