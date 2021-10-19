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19 октября 2021, 13:29

Заяц: новая волна коронавируса агрессивна, но мы видим методы борьбы с ней

Фото из архива
Фото из архива
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19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая волна коронавирусной инфекции агрессивна, но мы видим методы борьбы с ней. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим агрессивность болезни, но и видим методы борьбы с ней. Нужно осознать, что главный инструмент борьбы с ковидом - вакцинация. Необходимо работать на упреждение, застраховать себя и своих близких. Конечно, для профилактических целей необходимо соблюдать масочный режим, особенно в местах большого скопления людей, меры социального дистанцирования, пользоваться антисептиками. Все эти методы сопутствуют тому, чтобы быстрее победить COVID-19", - сказал Леонид Заяц.

Как подчеркнул губернатор, в регионе вторую неделю подряд снижается еженедельный темп прироста заболеваемости COVID-19. Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями выделено более 4,3 тыс. коек, задействованы стационары учреждений здравоохранения Могилева и Бобруйска, а также все центральные районные больницы. "На амбулаторном этапе лечения находятся 80% инфицированных коронавирусной инфекцией пациентов, для наблюдения которых выделено 146 контактных бригад. Увеличился расход отдельных лекарственных средств, для их закупки дополнительно выделено Br350 тыс. за счет средств местного бюджета", - отметил он.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи в этом году за счет средств местных бюджетов приобретены 28 кислородных концентраторов, почти 32 тыс. экспресс-тестов качественного определения антигена COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты УЗИ, лабораторное и эндоскопическое оборудование, 14 автомобилей скорой медицинской помощи, а для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий - 5 единиц техники. Сейчас идут работы по установке газификаторов кислорода в пяти организациях здравоохранения: Костюковичской центральной районной больнице, Могилевском областном противотуберкулезном диспансере, Могилевской областной больнице медицинской реабилитации, Бобруйской центральной больнице и Шкловской ЦРБ. По словам губернатора, в следующем году планируют установить еще 4 газификатора в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны, Бобруйской городской больнице им. В.О. Морзона, Белыничской и Чаусской ЦРБ.

В Могилевской области достаточно вакцин для проведения активной иммунизации населения. В регионе привито первым компонентом более 320 тыс. человек, завершили курс вакцинации почти 225 тыс. Работает 81 прививочный кабинет. Организована выездная форма проведения профилактических прививок, в том числе в сельской местности, в здравпунктах организаций и предприятий.

"Прививка от коронавируса на сегодняшний день - спасение. Все больше людей прививается в стране. Я вижу, что они осознанно делают выбор, чтобы уберечь себя и своих близких от этой беды. Никто в мире еще не создал более эффективного оружия. Я призываю всех обратить внимание на свое здоровье, обезопасить себя и сделать прививку. Как показала практика, в палатах больниц нашей области лежит всего 1,4% людей, привитых от ковида, а в реанимационных отделениях привитых нет. И это наилучшее доказательство эффективности", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-

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вирус Могилевская область
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