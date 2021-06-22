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22 июня 2021, 06:48

Заяц: обязанность каждого белоруса - сохранить мир, за который наши предки отдали жизни

22 июня, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Обязанность каждого белоруса - сохранить мир, за который наши предки отдали свои жизни. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время ежегодной акции "Звон скорби", которая прошла сегодня на Буйничском поле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для всего белорусского народа это трагичная дата, трагичнее которой нет в истории нашей страны. 80 лет назад немецкие фашисты без объявления войны напали на нашу землю. Их целью было поработить и уничтожить жителей Беларуси, всего Советского Союза. Восстал весь наш народ от мала до велика. Восстала сила правды против силы зла. И наш народ выстоял и выдержал, с оружием в руках отстоял свою независимость, - сказал Леонид Заяц. - Болью в сердце каждого белоруса отзывается сегодняшнее утро. Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с фронтов, кто сложил головы, находясь в партизанах и подполье, самоотверженно работал на эвакуированных заводах и в тылу. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы эта трагедия никогда не повторилась на белорусской земле, чтобы наши люди никогда не узнали ужасов войны, чтобы они жили мирно и только мирным путем разрешали все свои проблемы".

Перед белорусами сейчас стоит важная задача, отметил Леонид Заяц. "Хочется, чтобы белорусы в очередной раз, под гнетом диких санкций Евросоюза и других стран, выстояли, сохранили свое имя, жили так, как завещали нам победители - наши отцы, деды и прадеды. Жили мирно, независимо, дружно и сплоченно. Нет оружия страшнее для противника, чем единство народа, с которым он сражается. Я хочу пожелать, чтобы быстрее зарубцевались раны, которые нанесла Великая Отечественная война, чтобы мы извлекли уроки из этой войны. И чтобы наш народ понимал, что защита Отечества - обязанность каждого из нас. И обязанность каждого человека на нашей земле - сохранить мир, за который наши предки отдали свои жизни", - подчеркнул Леонид Заяц.

Сегодня на Буйничском поле собрались около 1 тыс. человек: представители исполнительной власти, БПЦ, члены патриотических клубов области, актива БРСМ и неравнодушные жители Могилева и Могилевского района. Главным символом митинга стали 80 лампадок как символ 80 мирных лет.

Архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний во время своего выступления подчеркнул, что на защиту Родины в страшные годы Великой Отечественной войны встали люди разных возрастов и вероисповеданий. "Всех их объединяло одно - любовь к своему Отечеству, народу. Многие воины не дожили до Победы. Церковь всегда разделяла скорбь своего народа. Мы помним и молимся за погибших воинов, им слава и вечная память", - сказал архиепископ Софроний.

Одним из участников траурного мероприятия стал историк и руководитель историко-патриотического клуба "Виккру" Николай Борисенко. "22 июня - день памяти и скорби, который важен как для нынешних, так и будущих поколений. Прошло 80 лет с начала Великой Отечественной войны, столько же - с начала героической обороны Могилева. Мы ежегодно в каждый полевой сезон выезжаем на места боев, на линию обороны Могилева в 1941 году. С нами всегда молодежь. Поисковая работа вызывает у ребят неподдельный интерес. Вокруг нашего города в земле лежат тысячи солдат, которые так и остались в полях, где погибли. Мы делаем все возможное, чтобы каждого солдата и командира вернуть с войны домой, к семье", - отметил Николай Борисенко.

"Это наш долг - отдать дань памяти и вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу страну. Это было вероломное и внезапное нападение. Страшно представить, что пережили люди тогда, - рассказала председатель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаида Пенькова. - У нас осталось 111 ветеранов Великой Отечественной войны. Уходит поколение, которое было участником тех событий. В наших силах говорить им спасибо, пока они живы. И не забывать тех, кто уже ушел. Сегодня здесь очень много молодежи - они услышали трепетные строки, узнали чуть больше про героическую историю нашей страны, города. И это навсегда останется в их сердцах. Ведь именно молодежи предстоит бережно хранить эту память и передавать ее следующим поколениям".

Памятные мероприятия продолжатся в Могилеве в полдень - город и вся область присоединятся к республиканской минуте молчания.-0-

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Заяц Могилев
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