Заяц: Приморский край - важный стратегический партнер Могилевской области и Беларуси в целом

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Приморский край является важным стратегическим партнером Могилевской области и Беларуси в целом. Такое мнение высказал журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Приморского края (РФ), передает корреспондент БЕЛТА.

Рабочая встреча проходила сегодня в режиме видеоконференции. С белорусской стороны ее участниками стали представители министерств архитектуры и строительства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, концерна "Белгоспищепром", Могилевского облисполкома и горисполкома, торгово-промышленной палаты, ведущих предприятий Беларуси.

"Приморский край является важным стратегическим партнером Могилевской области и Беларуси в целом. Что касается нашей области, то по итогам 2020 года мы отметили рост товарооборота, хоть и не высокий. Мы находим свои ниши на рынках Приморского края в сферах машиностроения, производства продуктов питания. Наша страна может быть полезна российскому региону в развитии животноводства и садоводства. Белорусские специалисты будут оказывать практическую помощь в мелиорации земель Приморского края, поставлять специфическую технику. В целом здесь заинтересованы в приобретении большого набора техники, которая выпускается предприятиями Беларуси, в том числе Могилевской области", - отметил Леонид Заяц.

Также он подчеркнул, что у российского региона подготовлена программа по замене лифтов при капитальном ремонте жилфонда и их установке в новостройках на ближайшие пять лет. "Это укрепляет позиции "Могилевлифтмаша" на рынке Приморья. Сотрудничество в этом направлении позволит еще больше загрузить производство и получить дополнительную прибыль", - сказал председатель облисполкома.

Генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш» Сергей Чертков.

Еще одним важным вопросом обсуждения стало участие белорусских строителей в реализации масштабного проекта на острове Русский. "Здесь планируют создать музейный и театрально-образовательный комплексы. Сегодня обсуждался вопрос участия наших специалистов в этих проектах - речь шла о более чем 2 тыс. человек, - пояснил Леонид Заяц. - Мы будет детально прорабатывать это направление, нужно посмотреть, какой экономический эффект получит наша страна", - подчеркнул Леонид Заяц.

Участники заседания обсудили исполнение пунктов протокола о сотрудничестве, заверенного в ноябре 2020 года. "Уже сейчас можно говорить о том, что мы неплохо продвинулись в вопросах сотрудничества. Но еще остается ряд моментов, которые требуют оперативного и взвешенного решения. У нас имеется вся необходимая нормативно-правовая база, которая позволяет нам без проблем заходить на рынки Приморья. И надеемся, что все это положительно скажется на динамике нашего товарооборота", - подытожил Леонид Заяц.

Кроме этого, во время видеоконференции было принято решение о том, что в конце марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко с делегацией посетит Беларусь для более детального обсуждения имеющихся предложений.-0-

Фото Олега Фойницкого