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17 октября 2019, 16:17

Закрепляемость молодых специалистов в Гомеле превышает 90%

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Закрепляемость молодых специалистов в организациях, учреждениях, на предприятиях Гомеля превышает 90%. Об этом сообщил сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на встрече с молодыми специалистами областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стабильно высоким сложился уровень закрепления молодых специалистов на своих первых рабочих местах - более 91%", - сказал мэр. По его словам, это является наглядным свидетельством создания в городе неплохих условий для начала профессиональной деятельности. Сегодня местные власти готовы сотрудничать с молодежью на полном взаимном доверии, ведь она является самой инициативной, предприимчивой частью населения, имеющей желание создавать новое, искать наиболее успешные решения.

Петр Кириченко подчеркнул, что одним из важных направлений в реализации государственной молодежной политики в Гомеле является привлечение юношей и девушек к общественно полезному труду. "На 1 октября этого года горисполкомом совместно с городской организацией БРСМ охвачено вторичной занятостью более 3,7 тыс. молодых людей, свыше 1 тыс. человек трудоустроены в составе студенческих отрядов", - привел цифры председатель горисполкома.

Участниками сегодняшней встречи, которая прошла в формате диалога, стали порядка 70 молодых специалистов, начавших свой трудовой путь в этом году. В их числе социальный педагог Ирининской гимназии Елена Пилькевич. Девушка закончила Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины. К выбору профессии подошла осознанно. "Несмотря на то, что я знаю свои инструкции, у меня в гимназии есть наставник, который при необходимости оказывает помощь. Работа мне нравится", - поделилась в беседе с журналистами девушка.

Молодые специалисты смогли задать мэру волнующие их вопросы. Например, интересовались развитием сети велодорожек в областном центре. Как рассказал Петр Кириченко, в горисполкоме создана рабочая группа по развитию велосипедного движения, разработана и утверждена концепция. Он пояснил, что при строительстве новых микрорайонов велосипедные дорожки закладываются на стадии проектирования. В зонах сформированной застройки где-то проводится реконструкция, где-то переделываются определенные элементы. "Если говорить о цифрах, то на сегодня в целом по городу около 15 км велодорожек, развиваются сеть велопарковок, другая инфраструктура", - добавил он.-0-

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