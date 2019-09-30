Закрытие 5 сезона экстремальных гонок Bison Race прошло в Логойске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Чтобы пробежать на первый взгляд непреодолимую дистанцию, в Логойск съехались любители активного отдыха из всей Европы - Польши, Дании, Чехии, России, Украины и Казахстана. Трасса забега Bison Race считается едва ли не самой сложной на континенте в этом формате бега и является одной из квалификационных гонок на чемпионат мира по гонкам с препятствиями который пройдет с 11 по 13 октября 2019 в Лондоне (Великобритания).

Проверить себя на прочность, выносливость и характер приехало более 1300 человек в возрасте от 6 до 70 лет. Все участники на финише получили памятные медали, а победители были награждены ценными призами и медалями.-0-

Фото Дениса Костюченко