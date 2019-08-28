Закупки через посредников стоили Калинковичскому молочному комбинату Br0,5 млн допрасходов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг, проведенный Комитетом госконтроля Гомельской области на производственном унитарном предприятии "Калинковичский молочный комбинат", выявил факты безответственного отношения к своим должностным обязанностям руководителя и специалистов предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

В 2018 году комбинат приобрел у коммерческой структуры более 400 наименований товаров (от запасных частей и комплектующих к собственному оборудованию до расходных материалов к доильному оборудованию, эксплуатируемому сельхозорганизациями) на общую сумму около Br1,5 млн. При этом должностные лица предприятия формально отнеслись к изучению конъюнктуры рынка, не провели конкурентные процедуры закупки.

Реализованные молочному комбинату товары фирма закупала у других посредников. Как результат, сформированные цепочкой перекупщиков цены на товары, поставленные молочному комбинату, почти вдвое превышали цены производителей. Например, компрессоры, электродвигатели, приводы, пульсаторы обошлись в 1,6-1,9 раза дороже, чем при закупке у первых импортеров.

Некоторые приобретенные таким образом товары комбинат продавал хозяйствам области, которые тоже несли неоправданные расходы. В частности, предприятие систематически покупало у посредников продукцию ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" дороже в 1,7 раза и реализовывало сельхозорганизациям региона.

Посреднические схемы закупок обошлись комбинату в 2018 году примерно в Br0,5 млн дополнительных расходов. Это отрицательно отразилось на финансовых результатах его работы и нанесло ущерб экономическим интересам сельхозорганизаций Гомельской области.

Руководитель молочного комбината и главные специалисты, участвовавшие в организации закупок через посредников, уволены. Материалы контрольно-аналитических мероприятий направлены в органы финансовых расследований.

Вопрос необоснованных закупок товарно-материальных ценностей через посреднические структуры рассмотрен на коллегии областного Комитета госконтроля. ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" предложено принять меры в отношении входящих в его состав предприятий, чтобы исключить повторение аналогичных ситуаций, а также рассмотреть вопрос об организации централизованной закупки наиболее востребованных в производстве товарно-материальных ценностей для всех предприятий холдинга.-0-