Замок, технопарк и памятник земляку: в Гродно готовят к открытию несколько значимых объектов

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в начале ноября откроют сразу несколько значимых объектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

Как планируется, уже в ближайшие выходные посетителей начнет принимать новая музейная экспозиция в Старом Замке в Гродно. Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Сейчас завершается один из них: первая очередь работ предусматривала возведение въездной и средней башен, восстановление крепостной стены с галереей между башнями, строительство мерной избы и каменицы. В этих помещения разместится новая экспозиция с интерактивными зонами, которая расскажет об истории как самого замка, так и в целом Гродненского края. Откроется в замке и смотровая площадка с видами на исторический центр города.

Готовится к открытию вторая очередь научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В здании площадью около 6,5 тыс. кв.м разместятся производственные и офисные помещения, конференц-зал, коворкинг-центр. К слову, уже 80% площадей второй очереди технопарка зарезервированы резидентами.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. В 2018 году под нужды парка было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м в Гродно. Сейчас все площади заняты резидентами.

На 5 ноября в Гродно запланировано также открытие памятника знаменитому земляку - генералу Алексею Антонову. Бюст появится у входа на воинское кладбище по улице Белуша. Уроженец Гродно прославился как талантливый штабной офицер. Он участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года.-0-