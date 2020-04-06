Запасов продуктов в розничной сети и на складах достаточно - Мингорисполком

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарные запасы, прежде всего продукты питания, в том числе импортные, имеются в розничной торговле Минска и на складах в достаточном количестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Управление ежедневно отслеживает полноту представленного ассортимента и запасы товаров в столичной торговле.

"Ситуация с товарным обеспечением населения Минска в розничной торговой сети стабильная. Тем более что и покупателей стало меньше, частично люди перешли на доставку на дом. Спрос на продукты питания умеренный и полностью удовлетворяется, - заверила Нина Емельянова. - До сих пор мы имеем широкий ассортимент продукции. По ряду товаров, таких как мясо, сыр, масло, молоко, хлеб, яйца, обеспечить потребность в полном объеме получается за счет продукции отечественного производства".

Также у торговли и оптовых представителей, крупных импортеров собирается информация о наличии товаров критического импорта, таких как гречка, рис, импортное растительное масло (по ним некоторое время назад наблюдался повышенный спрос). "Запасы по данным видам продукции в розничной торговле и на складах есть", - добавила Нина Емельянова.-0-