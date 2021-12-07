Запасы шампанского и сладостей, нарядные витрины: столичная торговля подготовилась к праздникам

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговля Минска подготовилась к работе в предпраздничный период, создав запасы востребованных товаров и новогодний антураж в своих объектах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГО "Столичная торговля и услуги".

Тематические витрины, еловые гирлянды и огоньки на окнах и входных группах, бумажные снежинки под потолком торговых залов, новогодние персонажи и символ наступающего года Тигр - уже в ноябре в столичной торговле начали появляться предвестники грядущего самого любимого всеми праздника. Намекает, что пора готовиться к гуляниям, и соответствующий ассортимент: сладкие и подарочные наборы, елочные украшения, праздничная атрибутика и сувениры. В столичных универмагах под новогодний антураж отведены целые специализированные отделы.

"Торговля позаботилась о том, чтобы все нужные в этот период товарные позиции были в достаточном количестве - только новогодних подарков для реализации уже получено около 22 тыс. Созданы запасы шампанского, кондитерских изделий, других товаров", - отметили специалисты.

Главные белорусские производители сладостей фасуют ассорти конфет и прочих угощений в мягких игрушках, фигурных коробках, тубах, баулах. В зависимости от веса и состава цена варьируется от Br4,55 до Br52,82.

Ассортимент шампанского и игристых вин, которые предлагают отечественные производители, включает почти 40 наименований, самое дорогое обойдется ценителям в Br16 за бутылку.

Даже главный атрибут праздника - новогоднюю ель или сосну (правда, искусственную) - тоже можно приобрести в универмаге: на выбор покупателей более 100 видов (в том числе более 40 - белорусского производства). Ленивым родителям, у которых нет времени самостоятельно мастерить детям костюмы для новогодних утренников, предлагают около 100 видов карнавальных нарядов и масок.

В объединении заверили, что в эти дни проводится регулярный мониторинг торговых объектов, чтобы не допустить превышения предельно допустимых цен на актуальные перед праздниками товарные позиции.

Впрочем, и сами продавцы заинтересованы в том, чтобы привлечь наибольший спрос. А лучший способ - акции и скидки, розыгрыши. За счет уменьшения торговых надбавок и отпускных цен производителей будут устраиваться распродажи со снижением цены до 50%.-0-